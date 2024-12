Burkina-Namentenga-Promotion-Cohésion

Namentenga : Des activités socioculturelles et sportives pour renforcer la résilience et la cohésion sociale

Boulsa 3 déc. 2024 (AIB)- Les hommes de l’unité militaire Guépard en tandem avec la population de la commune de Boala ont mené les 29 et 30 novembre 2024 à Boalsa, des activités socioculturelles et sportives pour renforcer la résilience et la cohésion sociale. Ces activités ont été placées sous la présidence du haut-commissaire de la province, Adama Conseiga, du co-parrainage de l’adjudant, Moussa Koma et du vice-président de la délégation spéciale de la commune, Koudougou Marcel.

Dans l’optique de renforcer la résilience des populations suite aux attaques terroristes dont elles ont été victimes que des activités socioculturelles et sportives ont été organisées les 29 et 30 novembre 2024 à Boala par les hommes de l’unité militaire Guépard, en tandem avec la population de la commune de Boala.

Pour l’occasion, les différentes activités qui ont ponctué cette rencontre sportive et culturelle sont, entre autres, un cross populaire, une soirée dansante et des séances de sensibilisation des jeunes sur la santé sexuelle et reproductive ainsi que le mariage précoce.

Les animations populaires et les différentes compétions sportives initiées ont permis le brassage entre les civils et les militaires.

La journée du samedi 30 novembre 2024 a été marquée par des compétitions de jeux de scrabble de pétanque, de dame et de football. En football, c’est l’équipe A des militaires qui s’est adjugée le trophée en battant en finale, l’équipe B des civils par le score d’un but à zéro, à l’issue des tirs aux buts.

L’ambiance était festive sur le terrain de football. Les femmes en levée de rideau ont joué au ballon et ont dansé le « Kiagba ». Les hommes aussi ont dansé le warba et les enfants ont dansé au son de la musique « d Ka na loog » de Osman

Le représentant du chef coutumier de Koingmesin, s’est dit très ému de la tenue de l’évènement sportif et culturel dans sa localité. Il a par ailleurs félicité tous les acteurs qui s’ouvrent à la résilience et à la promotion du vivre-ensemble.

Le haut-commissaire, Adama Conseiga a salué la résilience de la population, face à la situation sécuritaire tout en demandant sa collaboration pour lutter contre le terrorisme.

M. Conseiga a également remercié le directeur provincial des sports et loisirs pour son accompagnement et a invité les retardataires à réintégrer le village.

En rappel, le village de Boala sous la pression terroriste en 2023 s4était déplacé et a été réinstallé au cours du mois de février 2024.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/YK/ATA