ÉCONOMIE: MONDE-FMI-DETTE-ÉVALUATION

La dette publique mondiale dépassera 100.000 milliards de dollars en 2024, selon le FMI

WASHINGTON, 15 octobre. /TASS/. La dette publique mondiale va dépasser 100.000 milliards de dollars cette année, ce qui représentera environ 93% du PIB mondial. C’est ce qu’indique le Fonds monétaire international (FMI) dans un rapport.

« La dette publique mondiale est élevée. Elle dépassera 100.000 milliards de dollars en 2024 [93% du PIB mondial] et va augmenter à moyen terme [100% du PIB en 2030]. Bien que la dette devrait se stabiliser ou diminuer dans environ deux tiers des pays, elle restera bien supérieure aux niveaux prévus avant la pandémie », notent les experts du Fonds.

« Les pays où la dette ne devrait pas se stabiliser représentent plus de la moitié de la dette mondiale et environ deux tiers du PIB mondial. Il y a de bonnes raisons de penser que les ratios d’endettement futurs seront plus élevés que les projections actuelles. Au cours des dernières décennies, le débat politique sur le budget s’est de plus en plus orienté vers une augmentation des dépenses publiques », souligne le rapport, lequel ne fournit pas cependant de chiffres sur la dette publique ni de prévisions par pays.

En avril, les experts du FMI avait indiqué que le niveau de la dette publique mondiale avait augmenté « d’environ 2 points de pourcentage pour atteindre 93,2% du PIB [mondial] » en 2023. « Les deux plus grandes économies – les États-Unis et la Chine – ont été à l’origine de cette hausse, la dette ayant augmenté respectivement de plus de 2 et 6 points de pourcentage du PIB », a expliqué l’institution financière mondiale.

Avec TASS