Azalaï Hôtel Ouagadougou : le Ministre Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO visite le complexe hôtelier réhabilité

À la veille de l’ouverture officielle prévue pour le lundi 17 février 2025, le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a visité Azalaï Hôtel Ouagadougou, dans la soirée du jeudi 13 février 2025.

Azalaï Hôtel Indépendance rebaptisé maintenant Azalaï Hôtel Ouagadougou, a été saccagé lors des événements de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. L’établissement hôtelier renaît de ses cendres dix ans après pour agrémenter le séjour non seulement de ceux qui vont visiter le Burkina Faso, mais aussi des Burkinabè.

Selon son Directeur TRIKI Zyad, Azalaï Hôtel Ouagadougou est un hôtel 4 étoiles avec 232 chambres d’hôtes, dont la chambre SEMBENE Ousmane en mémoire à l’illustre cinéaste disparu qui y séjournait lors de son passage au Burkina Faso, des salles de réunion, la salle Dimaako qui a une capacité d’accueil de 700 personnes,…

Pour le Ministre Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, il est de bon ton pour lui et son équipe de venir visiter cet hôtel et encourager les travailleurs.

Le Chef du département en charge du Tourisme se dit satisfait du travail abattu pour la réhabilitation de ce joyau qui vient à l’instar d’autres hôtels du pays, agrémenter le séjour de tous les visiteurs à quelques jours de l’ouverture officielle de la biennale du Festival Panafricain du Cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO).

DCRP-MCCAT