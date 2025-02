Soutenance de thèse de doctorat: Adama 1ère Jumelle SEGDA analyse le «Marché de l’art contemporain au Burkina Faso »

Adama 1ère Jumelle SEGDA, précédemment Secrétaire Générale Adjointe du Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a soutenu le 15 février 2025 sa thèse de doctorat en Culture tourisme et développement de l’Institut régional d’enseignement supérieur et de recherche en développement culturel (IRES-RDEC) de Lomé au Togo.

Mme SEGDA Adama 1ère Jumelle désormais docteure apporte une solution à la mévente des œuvres d’art à travers sa thèse intitulé « Marché de l’art contemporain au Burkina Faso ».

Le sujet de par sa pertinence et son actualité interpelle les pouvoirs publics, les artistes, les acteurs du marché de l’art et le public à s’engager pour jouer chacun sa partition en vue de développer les maillons de la chaine des arts plastiques afin de structurer le marché interne pour cueillir les fruits généreux issus de la vente des œuvres d’art contemporain.

La désormais Docteure SEGDA a tissé un plaidoyer passionné pour une démocratisation et démystification de l’œuvre d’art, qui ne doit plus être confinée à un simple objet de luxe et réservée à une élite. En effet, elle doit également être reconnue, accessible et consommée pour sa valeur identitaire et éducative, mais aussi financière.

Après deux heures d’échanges enrichissants et stimulants avec un jury présidé par le Professeur KADANGA Kodjona du Togo et composé des Professeurs KIBORA Ouhonyioué Ludovic (Directeur de thèse) et DAKOUO Yves du Burkina Faso ainsi que du Professeur HOUENOUDE Didier Marcel du Bénin, bien captivé et impressionné par la profondeur et la rigueur de ses recherches, Mme SEGDA a été honorée de la mention très honorable pour sa thèse remarquable.

Avec une émotion palpable, elle a tenu à exprimer sa gratitude envers toutes les âmes bienveillantes qui, de près ou de loin, de quelque manière que ce soit, ont contribué et éclairé son chemin vers cette réussite.

DCRP/MCCAT