FESPACO 2025 : Le Ministre Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO visite des salles de projection.

A jour j -5 de l’ouverture officielle de la 29e édition du Fespaco, le Ministre Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO et sa délégation ont visité quelques salles de projection, ce lundi 17 février 2025 à Ouagadougou.

Le Ciné Neerwaya, la salle de spectacle du CENASA, la grande salle de l’ex site du Conseil Économique et Social (CES) et le Ciné Burkina ont reçu la délégation. L’objectif de cette visite guidée selon le Ministre en charge de la Culture est de se rassurer que les choses vont bon train sur le terrain surtout les sites principaux qui vont abriter les projections cinématographiques.

Le Ministre Pingdwendé a constaté au cours de ces visites une avancée significative des préparatifs sur les sites de projection. « Tout est presque fin prêt pour le festival: l’aménagement des salles, les équipements de projection, etc. » a-t-il déclaré.

Au cours de cette tournée, le Ministre et son équipe ont eu droit à une petite séance de projection dans les Ciné Neerwaya et Burkina où ils ont pu vivre le confort réservé aux cinéphiles dans ces salles.

DCRP/MCCAT