Assainissement et accès à l’eau potable à l’Ouest : des forages profonds qui ouvrent « une nouvelle ère pour la recherche »

(Bobo-Dioulasso, 1er février 2025). Le Directeur de Cabinet du Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH, a procédé, ce samedi, au lancement des travaux de réalisation de forages profonds à Souroukoudougou dans la commune de Bama, région des Hauts-Bassins.

La réalisation de ces travaux revêt une importance capitale car ils permettront au monde scientifique de disposer d’informations géologiques et hydrogéologiques plus fiables et de proposer un modèle de gestion du bassin sédimentaire aquifère de l’Ouest du Burkina.

En effet, ces travaux entrent dans le cadre du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA) du ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement.

Ainsi, il est prévu la réalisation de seize (16) ouvrages composés de huit (08) forages profonds et huit (08) piézomètres dans plusieurs localités des régions des Cascades et des Hauts-Bassins.

« Son Excellence Monsieur le Président du Faso accorde une place importante à la recherche et à la découverte des potentialités qui se trouvent sur notre territoire. Le lancement des travaux aujourd’hui répond de cette recherche, parce qu’elle va au-delà de cette question d’eau », précise le Directeur de Cabinet du Président du Faso, le Capitaine MEDAH.

Avec des profondeurs allant de 500 à 1000 mètres, et un débit minimal attendu de 500 m3/h, ces forages marquent un tournant décisif dans la recherche et l’exploitation des ressources hydriques et géologiques du sous-sol burkinabè.

Dans le discours du Président du Faso, prononcé par le ministre chargé de l’Environnement, Roger BARO, il est ressorti que ces forages ouvrent « une nouvelle ère pour la recherche dans les domaines de l’hydrogéologie et de la géologie avec des retombées durables pour les générations futures ».

« En effet, les forages profonds et les piézomètres permettront non seulement de mieux comprendre les dynamiques des sédimentaires aquifères mais aussi d’avoir une longueur d’avance sur les défis croissants liés à la gestion des ressources en eau dans le contexte actuel de changement climatique », souligne le ministre BARO.

Pour ce faire, une invite a été faite aux équipes techniques, chercheurs et à tous les acteurs à se mobiliser, à consentir des efforts et à rester engagés pour garantir une mise en œuvre réussie des travaux.

Le Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA) né de la volonté du Gouvernement burkinabè, vise à faire du droit d’accès à l’eau potable et à l’assainissement une réalité pour tous les burkinabè.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso