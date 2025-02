Festival WAABO 1re édition : une célébration sous le sceau de la découverte, du partage et de l’unité

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a présidé la première édition du festival WAABO, le samedi 1er février 2025, au Musée National du Burkina Faso.

« WAABO » qui signifie littéralement « Viens » en langue mooré, est né de la volonté de préserver et de valoriser nos cultures face aux nombreuses menaces qui pèsent sur elles, explique le porte-parole du Comité d’organisation, Youssef OUEDRAOGO. Pour lui, cette première édition qui a pour thème <<Jeunesse et identité culturelle>> est une invitation, un appel à la conscience de la jeunesse face aux enjeux culturels, sociaux et politiques auxquels nos pays sont confrontés.

Selon le Ministre Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, WAABO se positionne comme un puissant symbole de résilience, dans le contexte où notre Nation fait preuve de courage et de détermination face aux épreuves car dit-il « cet évènement démontre que le Burkina Faso demeure une terre de culture, de créativité et d’espoir ».

De son avis, cette initiative est un appel à l’engagement collectif, pour faire rayonner notre Culture bien au delà de nos frontières.

Pour ce faire, le Chef du département en charge de la Culture a invité tous les acteurs culturels à continuer de célébrer notre culture, à l’honorer et à la transmettre aux générations futures.

Durant deux jours, les acteurs culturels vont mener des réflexions à travers des panels, des contes, des concerts, un marché de création, …

