Burkina-Sahel-Passation-Charge

Agence de l’Eau du Liptako : Le nouveau directeur général promet servir avec dévouement et intégrité

Dori, 6 fév. 2025 (AIB)-Le nouveau Directeur général(DG) de l’Agence de l’eau du Liptako (AEL), Yaya Badolo s’est engagé à assumer ses nouvelles responsabilités avec dévouement et intégrité, lors de son de sa prise de fonction, le jeudi 6 février 2025 à Dori.

Installé dans ses nouvelles fonctions par le gouverneur de la région du Sahel, Abdoul Karim Zongo, le DG de l’AEL Badolo s’est engagé à remplir sa fonction avec dévouement et intégrité, convaincu de l’importance cruciale de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE).

Conseiller en études et en analyse, Il a été nommé à ce poste par le Conseil des ministres du 22 janvier 2025. Il succède à Boudnoma Adama Constantin Nikièma.

Après avoir témoigné toute sa gratitude à sa hiérarchie pour la confiance placée en lui, M.Badolo a remercié ses prédécesseurs et promis poursuivre les actions entamées tout en promouvons des innovations dans la gestion intégrée des ressources en eau.

Yaya Badolo a appelé l’ensemble des acteurs intervenant dans la gestion intégrée de l’eau à la concertation permanente, à l’étroite collaboration et la synergie d’action.

Le directeur général sortant, Boudnoma Adama Constantin Nikiema, a indiqué que sous sa direction, le taux d’exécution des activités est passé de 76% à 84%.

A l’entendre, sous son magistère, 30 postes d’eau potable ont été réalisés pour plus de 15000 bénéficiaires et plus de 2 milliards de francs CFA ont été recouvrés, avec une contribution de 15 millions FCFA à l’effort de paix.

Pour ces résultats positifs enregistrés, le gouverneur de la région du Sahel, Abdoul Karim Zongo a vivement remercié le directeur général sortant.

Tout en assurant le nouveau directeur général de sa disponibilité à l’accompagner, le gouverneur l’a exhorté à être un bon manager pour réussir la mission à lui assignée.

Agence d’information du Burkina

AMM/yos/ata