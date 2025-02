Burkina-Sissili-Projet-Renforcement-Cohésion

Sissili : Un projet veut renforcer la cohésion sociale à Léo

Léo, 6 fév. 2025 (AIB)-Les membres statutaires du cadre de concertation communal (CCCO) de Léo se sont réunis le jeudi 6 février 2025 en session ordinaire premier du genre de l’année sous la présidence du Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune urbaine de Léo, Kassoum Koalaga. Pour l’occasion, les échanges ont porté sur les investissements et d’équipements pertinents pour le renforcement de la paix dans le cadre du projet « renforcement de la cohésion sociale dans le sud du Burkina (PCSUD) ».

Selon le chef du projet «Renforcement de la cohésion sociale dans le Sud du Burkina », Bebou Nignan, l’objectif visé à travers la tenue de cet atelier du CCCO est de parvenir à des choix concertés avec les acteurs communautaires, d’investissements et d’équipements pour renforcer de la paix sociale dans la province de la Sissili.

M.Nignan a par ailleurs présenté aux participants le projet PCSUD, à savoir ses objectifs, sa zone de mise en œuvre, ses différentes composantes, sa méthodologie de mise en œuvre.

Ils ont été également informés sur les montants alloués à la réalisation d’infrastructures de paix dans la commune urbaine de Léo.

Le projet est piloté par un consortium d’associations et d’ONG et concerne trois communes de la région du Sud-Ouest

que sont celles de Gaoua, Batié et Dano et la commune de Léo dans la région du Centre- Ouest.

D’une durée de 18 mois, la composante 1 prévoit le renforcement des cadres de dialogue entre les différentes composantes, la composante 2 du projet sera consacrée à la réalisation d’infrastructures socio-économiques facilitant le vivre ensemble à hauteur de 45.678.310 F CFA.

Il y a aussi l’appui à l’insertion professionnelle des jeunes issus du Centre d’éducation de base non formelle (CEBNF) pour un montant de 20 millions FCFA et l’accompagnement des personnes vulnérables à la création d’activités génératrices de revenus (AGR) à hauteur de 4 millions FCFA et la composante 3 sera consacrée aux activités de renforcement de la citoyenneté.

Les débats et les échanges avec les membres du CCCO ont porté sur l’identification et la priorisation des infrastructures à réaliser au profit de la commune urbaine de Léo.

Après l’arbitrage, les investissements retenus, sont entre, la réalisation d’un poste d’adduction en eau potable au profit du CSPS du village de Dabiou estimé à 12 millions FCFA, l’équipement de la maternité du secteur3 de Léo d’un coût de 10 millions de francs et la réalisation de quatre salles de classes dont deux à Tekoura et deux à Fian d’un montant de 23 millions FCFA.

Le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Léo, Kassoum Koalaga a remercié les initiateurs du projet et le choix porté sur sa commune pour sa mise en œuvre.

M. Koalaga a souhaité que ce partenariat se renforce davantage au grand bonheur de ses administrés.

Agence d’information du Burkina

OAN/NO/ATA