Loroum : Trois directeurs provinciaux prennent service

Titao, le 15 juil. 2025 (AIB) – Le secrétaire général de la province du Loroum, David Ayoro, a installé, le mardi 15 juillet 2025 à Titao, respectivement les directeurs provinciaux de la Jeunesse et de l’emploi, le conseiller de jeunesse et d’éducation permanente, Abdoul Karim Sawadogo, des Sports et loisirs, Saidou Ouango et de l’Eau et de l’assainissement, Sanna Salif Conseiga.

Au niveau de la Jeunesse, Augustin Sama a passé le témoin au conseiller de jeunesse et d’éducation permanente, Abdoul Karim Sawadogo.

Après 8 ans et 11 mois de loyaux services dans la province, M. Sama dépose ses valises dans la province du Passoré pour la même mission.

Quant aux Sports et loisirs, le professeur des activités physiques et sportives, Saidou Ouango, qui assurait l’intérim du service a été confirmé dans ses fonctions.

Pour la direction provinciale en charge de l’Eau, c’est le technicien supérieur de l’environnement Sanna Salif Conseiga, qui occupe désormais ce poste est resté vacant depuis bientôt quatre ans.

« Notre province ne dispose ni d’une équipe de football féminine et ni d’une équipe de football provincial. Je m’évertuerai à ce que ces aspects puissent être une réalité », a indiqué le nouveau directeur provincial en charge des Sports.

Celui en charge de la Jeunesse, M. Sawadogo, a invité les jeunes à accompagner la dynamique actuelle.

« J’invite les jeunes à s’engager dans les actions de participation citoyenne et accompagner ainsi les actions de développement dans la province » a-t-il affirmé.

Le directeur provincial en charge de l’Eau et de l’assainissement, Sanna Salif Conseiga a déclaré que sa province ne disposait pas de directeur depuis trois à quatre ans.

« Je ferai très rapidement l’état des lieux des infrastructures hydrauliques et les besoins actuels et travaillera à ce que l’accès des populations à l’eau potable soit amélioré », a-t-il soutenu.

Le secrétaire général de la province du Loroum, David Ayoro, a prodigué des conseils aux directeurs nouvellement installés.

Il les a invités à se mettre à la tâche pour un rayonnement de leurs domaines respectifs.

Agence d’information du Burkina

