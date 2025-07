BURKINA – COMMUNE – KOUDOUGOU – DÉVELOPPEMENT – REDEVABILITÉ

La délégation spéciale de Koudougou face à ses citoyens : Un bilan de deux ans et demi

Koudougou, le 12 juillet 2025 (AIB) – La délégation spéciale communale de Koudougou a présenté son bilan de gestion pour la période 2023-2024 aux forces vives de la commune, samedi dernier, comme le stipulent les textes, en matière de redevabilité.

Cet exercice, le troisième du genre, intervient dans un contexte national marqué par une crise sécuritaire persistante, soulignant l’engagement de l’organe délibérant et de l’administration municipale.

Installée depuis le 20 juin 2022, la délégation spéciale a choisi de se soumettre à ce premier exercice de reddition des comptes, conformément aux exigences du Code général des collectivités territoriales du Burkina Faso.

L’objectif ? Informer les populations de la gestion menée, recueillir leurs attentes et renforcer leur implication pour un développement socio-économique réel de Koudougou à l’horizon 2030.

Le secrétaire général de la province du Boulkiemdé, Félix Ouedraogo, modérateur de la journée, a rappelé l’importance de ce cadre pour le dialogue citoyen, appelant à des échanges courtois et constructifs.

Devant un parterre composé des représentants des 10 secteurs et 22 villages, des partenaires techniques et financiers, des organisations de la société civile, des autorités coutumières, religieuses, militaires et paramilitaires, ainsi que des associations de veille citoyenne, le président de la délégation spéciale, Amédée Paré, a exposé un bilan structuré autour de trois axes stratégiques, en lien avec la vision « Koudougou 2030 ».

Le premier axe, axé sur la réforme des institutions et la modernisation de l’administration, a mis en lumière plusieurs avancées. Parmi celles-ci, l’élaboration du Plan communal de développement (PCD) 2025-2029, la promotion de la bonne gouvernance par la diffusion en direct des sessions du conseil, le renforcement des capacités des agents communaux, et la mise en place de Commissions foncières villageoises pour une meilleure gestion du foncier.

Des espaces de concertation réguliers ont également été développés et des équipements administratifs acquis. Un montant total de 136 480 875 FCFA a été mobilisé pour ces actions.

L’axe dédié au développement du capital humain a mis en avant des actions significatives dans l’amélioration des services sociaux de base. Cela inclut la mise en œuvre de projets d’amélioration des infrastructures sanitaires (normalisation et construction de centres de santé, maternités, forages), le renforcement des campagnes de santé publique, et des investissements substantiels dans l’éducation et la formation de la jeunesse. Ces initiatives ont nécessité un investissement conséquent de 2 075 222 207 FCFA.

Le troisième axe, concernant la dynamisation des secteurs porteurs de l’économie et des emplois, a présenté des résultats appréciables. Il s’agit notamment de l’accompagnement des producteurs agricoles et des coopératives locales, du soutien à l’artisanat et au commerce local, et de la promotion de partenariats de coopération décentralisée avec des villes comme Dreux, Melsungen et Assise. Des investissements sociaux, incluant le parrainage et la prise en charge de plus de 300 enfants pour leur scolarité, ont également été réalisés. Les actions de cet axe ont mobilisé 394 338 398 FCFA.

En somme, la délégation spéciale a mobilisé un total de 2 606 041 430 FCFA pour l’ensemble de ces activités.

Amédée Paré a salué cette performance collective, appelant à l’engagement citoyen de tous les Koudougoulais pour faire face aux défis futurs et assurer la prospérité de la commune.

Les populations ont exprimé leur satisfaction face aux efforts déployés malgré un contexte difficile.

Néanmoins, des préoccupations majeures ont été soulevées, telles que l’absence d’un cimetière communal digne, les problèmes fonciers récurrents, le besoin de renforcer les infrastructures éducatives et sanitaires, et le désir d’une plus grande implication des jeunes.

Le président a reconnu que ces interpellations traduisent la volonté de la population de participer activement au développement de Koudougou.

Cette troisième journée de redévabilité s’est avérée être un exercice démocratique de transparence et de co-construction, renforçant le dialogue entre la municipalité et ses citoyens pour un Koudougou résilient, équitable et prospère à l’horizon 2030.

Agence d’information du Burkina

PB