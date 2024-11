URKINA-GOURMA-CONCERTATION-CADRE

Cadre de concertation provincial : Les membres statutaires plaident pour un convoi terrestre de ravitaillement dans l’urgence

Fada N’Gourma, (AIB)-Le secrétaire général de la province de la Kompienga, Issa Daboné, a présidé, le mercredi 30 octobre 2024, le Cadre de Concertation provincial au titre de l’année 2024 de ladite localité.

Les participants ont plaidé pour un convoi de ravitaillement dans l’urgence, dans la localité.C’est dans un contexte marqué par l’hydre terroriste que les membres statutaires de la province de la Kompienga se sont réunis, le mercredi 30 octobre 2024, pour échanger autour des problèmes que connait leur localité, dans le but de trouver des solutions qui font amoindrir les souffrances des populations qui sont en blocus depuis plusieurs années.

La rencontre avait pour thème : « Les situations humanitaires alimentaires, sanitaires et nutritionnelles de la province de la Kompienga ». Selon le secrétaire général de la province de la Kompienga, Issa Daboné, le choix du thème n’est pas fortuit car il décrit les difficultés que connaît leur province depuis plusieurs années à cause du terrorisme qui a plongé les populations dans une grande pauvreté et a entrainé le déplacement de beaucoup de personnes.

Il a indiqué que l’objectif global du cadre de concertation provincial est d’échanger avec les membres statutaires sur les situations humanitaires de la province afin de trouver des solutions qui font amoindrir les souffrances des populations en détresse.

Tour à tour, les différents services techniques de la province de la Kompienga se sont succédés pour décrire la situation humanitaire qui y prévaut. Le médecin chef du district sanitaire de Pama, Ibrahim Pierre Ahmed Balima, a affirmé que la dégradation de la situation sécuritaire depuis 2018 et le blocus imposé ont occasionné la fermeture de formations sanitaires dans cette partie du pays. « Les conséquences liées à cette situation, sont entre autres, la précarité et l’accroissement de la malnutrition », a indiqué Dr Balima.

Il a estimé que pour soulager ces populations, il faudrait que, dans le cadre de mise en œuvre du programme de santé que l’Etat accompagne cette province par l’héliportage des produits pharmaceutiques, du personnel de santé, des vivres et des réactifs pour le laboratoire.« Cette session du cadre de concertation nous a permis de revivre un peu l’ensemble de la réalité qui se passe sur le terrain.

Cela nous a permis entant que personnes de ressources d’être en phase avec les autorités. Ainsi, nous pourrons de retour restituer ce que nous allons appris de cette session à la base », a déclaré El hadji Ali Diallo, membre de la communauté musulmane.

Aussi, a-t-il souligné, c’est un convoi mixte de ravitaillement par la voie terrestre qui pourrait dans l’urgence être nécessaire et utile à ces populations en détresse.Toujours, pour venir à bout de la souffrance de ces populations de cette partie du Burkina Faso, un groupe de plaidoyer a transmis à l’autorité administrative un cahier de doléances où sont inscrits leurs besoins pour une vie décente et digne.

La session a bénéficié de l’accompagnement financier du RESONUT qui est une association à but non lucratif, apolitique et laïc, créée en 2014. Son but principal est de favoriser la concertation et la coordination des actions de la société civile engagée pour influencer les décideurs en faveur de l’amélioration de l’état nutritionnel des populations au Burkina Faso

.Agence d’information du Burkina

KAC/hb/bz