Retrait Tour du Faso du calendrier de l’UCI: Le Burkina invite « souverainement » qui il veut, Bassolma Bazié

Koudougou, 27 octobre. 2024(AIB)- Le ministre d’État Bassolma Bazié a affirmé dimanche que le Burkina invite souverainement qui il veut, en réponse au retrait du Tour du Faso du calendrier de l’Union cycliste (UCI), en raison de la participation d’une équipe russe à la compétition.

« La souveraineté, c’est dans tous les domaines : économique, social, sportif, politique, militaire. Donc de ce point de vue, nous avons notre destin en main. Celui qui vient doit respecter nos particularités, » a indiqué dimanche à Koudougou, Bassolma Bazié.

Le ministre d’État burkinabè chargé de la Fonction publique réagissait à la décision prise la veille par l’UCI de retirer le Tour du Faso de son calendrier, pour protester contre la participation de léquipe cycliste du CSK de Moscou.

« Ceux qui dorment encore (doivent) se réveiller. Il n’appartient pas à un pays de nous indiquer qui nous devons inviter, qui ne doit pas être invité, qui doit participer ou non. Le terme, c’est Tour du Faso. Ce n’est pas Tour de l’Europe, ni Tour des États-Unis. C’est le Tour du Faso, c’est d’abord le Burkina Faso avec l’ensemble de ses amis », a-t-il insisté.

Pour le ministre d’État, « ceux qui ont retiré le label, ce n’est pas le peuple burkinabè qui est en confrontation avec leur peuple. C’est eux-mêmes qui aiment à dire que la politique ne doit pas s’inviter dans le milieu des sports. Mais que quelqu’un fasse des calculs politiciens en disant qu’il retire son label, de toutes les façons, on est debout et le Tour se passe bien », a ajouté Bassolma Bazié.

Le ministre d’État a été on ne peut plus clair : « Celui qui veut venir doit respecter nos règles. Nous tenons à féliciter l’ensemble des pays, à réitérer notre reconnaissance envers eux et à inviter l’ensemble de nos frères et sœurs, partout où le Tour passera sur le territoire, à se mobiliser et à leur réserver un accueil chaleureux ».

Pour un label en moins, « des labels en plus se sont présentés et nous tenons à les féliciter et à leur signifier notre disponibilité à les accueillir. Tout peuple qui veut se joindre au peuple burkinabè est le bienvenu », a-t-il dit.

« Nous ne faisons pas des remplissages de label. Nous faisons des remplissages de labels qui magnifient l’humanisme. C’est ça qui compte. Même s’il y avait un seul label pour magnifier la résilience du peuple burkinabè, nous considérons que l’objectif est atteint, » a argumenté le ministre.

Le ministre Bazié s’est réjoui de la victoire d’étape du Russe Anton Popov, rappelant qu’en 1987, l’étape de Koudougou avait également été remportée par un Russe et qu’en 2024, un autre Russe s’est imposé à l’arrivée.

Agence d’information du Burkina

