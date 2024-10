Semaine nationale de la planification familiale : Les populations invitées à adhérer aux activités programmées

Bobo-Dioulasso, (AIB)-Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a lancé, le jeudi 24 octobre 2024 à Bama, la Semaine nationale de la planification familiale. Cette édition est couplée à la Semaine mondiale de l’allaitement maternel, ainsi qu’aux dépistages des cancers féminins, des IST/VIH et des hépatites virales, et se déroule du 21 au 27 octobre 2024 sur toute l’étendue du territoire national.

Bama est une commune rurale située à une vingtaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Elle compte 12 Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) et un Centre médical (CM) situé dans la ville. Selon le médecin-chef du centre médical, Dramane Sourabié, cette structure sanitaire rencontre des difficultés en termes d’équipement, d’infrastructures et de personnel.

En plus des prestations sanitaires classiques, le CM offre toutes les gammes de services en matière de planification familiale.

En 2023, le centre médical a reçu 170 nouvelles utilisatrices des services de planification familiale et 350 anciennes. Mais, à en croire M. Sourabié, le CM ne dispose pas de local spécialement dédié à la planification familiale.

Pour pallier cette insuffisance, le CM a ouvert un centre d’écoute et de dialogue pour jeunes à Bama, et a souhaité que les partenaires accompagnent la structure pour son équipement.

Outre ce souhait, le médecin-chef a demandé la résolution des problèmes d’équipement, d’infrastructures et de personnel afin que le centre améliore la santé des populations et joue efficacement son rôle en matière de planification familiale.

Ce message a été porté aux autorités qui ont visité le centre médical avant de procéder au lancement de la Semaine nationale de la planification familiale, sur un site situé à quelques encablures du centre médical.

Sur les lieux, des stands d’exposition des produits contraceptifs ont été dressés, et des agents de santé y mènent des campagnes de sensibilisation auprès d’un public majoritairement féminin.

Cette semaine, débutée le lundi 21 octobre 2024, se déroulera jusqu’au 27 octobre 2024 sur toute l’étendue du territoire national.

Pendant cette période, selon le directeur général de la santé et de l’hygiène publique, Joseph Soubeiga, il y aura des campagnes de sensibilisation sur la planification familiale, des plaidoyers, et des dépistages des lésions précancéreuses du col de l’utérus, de l’hépatite ou du VIH/sida.

Prestations sanitaires gratuites

Les soins seront offerts gratuitement dans les formations sanitaires publiques et privées pendant cette période.

Au lancement de la Semaine nationale de la planification familiale, couplée à la Semaine mondiale de l’allaitement maternel, aux dépistages des cancers féminins, des IST/VIH et des hépatites virales, le chef de village de Bama, Oumarou Sanou, et le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune, Felix Bayé, ont souhaité la résolution des difficultés que rencontrent les centres de santé, en particulier le CM.

Le PDS a exprimé sa reconnaissance au ministère de la Santé et à ses partenaires techniques pour les efforts consentis afin de fournir des soins de qualité aux populations, et a exhorté celles-ci à faciliter le travail des agents de santé et à participer massivement aux différentes campagnes initiées par le ministère de la Santé. Felix Bayé s’est réjoui de la présence du car de la clinique mobile à Bama.

C’est le secrétaire général de la région des Hauts-Bassins, Abraham Sondo, qui a donné le coup d’envoi de la Semaine nationale de la planification familiale.

Pour lui, cette campagne s’inscrit dans la vision globale du gouvernement qui vise à améliorer les conditions de santé des populations, en particulier celles de la mère et de l’enfant.

« Nous sommes venus lancer un appel pour une adhésion massive des populations à travers une mobilisation, car la Semaine nationale de la planification familiale représente un effort du gouvernement et de ses partenaires, et nous devons les accompagner pour faire de la planification familiale un franc succès », a déclaré le secrétaire général.

La directrice régionale de la santé des Hauts-Bassins, Yeri Silvie Traoré, a également appelé les populations à participer aux activités de la Semaine nationale de la planification familiale, afin de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile et d’améliorer les indicateurs sanitaires de la région.

Agence d’information du Burkina

Adama DRABO