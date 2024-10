Sanguié : la commune de Kyon valide son plan communal de développement 2025-2029

Kyon, (AIB) — La commune rurale de Kyon, située à 12 km au nord-ouest de Réo, capitale du Sanguié, vient d’actualiser son Plan Communal de Développement (PCD), avec le soutien financier du Programme Agroalimentaire pour la Résilience Intégrée et le Développement Économique du Sahel (Pro-ARIDES). L’atelier de validation de ce PCD s’est tenu à la mairie de Kyon, le vendredi 25 octobre 2024.

Le précédent Plan Communal de Développement (PCD) de Kyon arrive à échéance fin 2024. Pour éviter de naviguer à vue, la commune a sollicité et obtenu l’accompagnement de Pro-ARIDES pour l’actualisation de son PCD couvrant la période de 2025 à 2029.

Avec la validation de ce nouveau plan de développement, la commune de Kyon s’inscrit dans la dynamique de la planification locale, en définissant des objectifs communs et négociés, ce qui contribue à la bonne gouvernance et à la redevabilité au niveau local.

Cela témoigne de la volonté de Pro-ARIDES de soutenir une gouvernance locale résiliente et durable, qui se traduira par l’augmentation de la productivité agricole et l’amélioration des revenus des populations.

Cette planification permet de mettre à jour les besoins réels de développement de la commune, de les quantifier et de prévoir la mise en œuvre ainsi que la gestion concertée des ressources pour les prochaines années.

Ainsi, les partenaires au développement y trouveront des projets qu’ils pourront accompagner.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Kyon, Harouna Zongo, a invité les partenaires techniques et financiers à apporter leur soutien à Kyon, qui en a grandement besoin pour progresser.

M. Zongo a également exhorté l’ensemble des populations de Kyon à s’impliquer dans la mise en œuvre du PCD.

Il a profité de l’occasion pour exprimer la gratitude de la population au programme Pro-ARIDES pour le soutien apporté lors de l’élaboration du PCD ainsi que pour la qualité des interventions du programme dans la commune de Kyon.

Le coordonnateur national du programme, Didier Coulidiaty, a salué l’engagement de la population et des services déconcentrés à accompagner ce processus.

Il a invité la commune à faire de ce PCD le référentiel pour un développement intégré de leur commune, en tenant compte des aspects de bonne gouvernance.

La validation du PCD marque l’aboutissement d’un long processus inclusif et participatif pour recueillir les besoins des populations.

À noter que Pro-ARIDES a également accompagné, en dehors de Kyon, trois autres communes (Nanoro dans le Boulkiemdé, Bassi dans le Mouhoun et Bogandé dans la Gnagna) dans l’actualisation de leur PCD, contribuant ainsi à l’amélioration de la gouvernance locale pour un montant total de 38 millions de FCFA pour les quatre PCD.

Quant au Haut-Commissaire du Sanguié, Talari Germaine Ouoba, elle s’est réjouie de l’engagement de la commune de Kyon dans son élan de développement. Elle a affirmé que son rôle, en tant qu’autorité de tutelle de proximité, est d’accompagner la mise en œuvre de ce PCD.

En rappel, le Pro-ARIDES est un programme financé par les ministères des Affaires étrangères néerlandais et danois et mis en œuvre par le consortium SNV, CARE, WUR et KIT. Cette mise en œuvre est soutenue au niveau local par des organisations partenaires telles que FESCOPA-B, ONF-BF, AFDR et Tin Tua.

Agence d’information du Burkina

Pascal BAKO