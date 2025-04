𝗧𝗿𝗮𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗺𝗼𝗻𝘁é𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗼𝘂𝗹𝗲𝘂𝗿𝘀 : 𝗹𝗲 𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗕𝗔𝗥𝗢 𝗶𝗻𝘃𝗶𝘁𝗲 à 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗱’𝗮𝗿𝗱𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗮𝘂 𝘁𝗿𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗵𝗼𝗻𝗼𝗿𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝘆𝘀

Le Ministre de l’Environnement de l’Eau et de l’Assainissement, Roger BARO et ses collaborateurs ont une fois de plus rĂŠpondu prĂŠsents, ce lundi 07 avril 2025, Ă la traditionnelle montĂŠe des couleurs nationales. Le personnel a entonnĂŠ en choeur le DytaniĂŠ, l’hymne de la victoire pour marquer l’attachement Ă la mère patrie et magnifier du coup les valeurs des couleurs nationales.

Après la montĂŠe des couleurs, le ministre Roger BARO a adressĂŠ un message Ă ses collaborateurs en les invitant Ă maintenir la dynamique pour le trimestre qui vient de s’annoncer avec beaucoup d’enjeux pour le dĂŠpartement.

ÂŤ 𝙊𝙣 𝙫𝙞𝙚𝙣𝙩 𝙙𝙚 𝙛𝙞𝙣𝙞𝙧 𝙡𝙚 𝙥𝙧𝙚𝙢𝙞𝙚𝙧 𝙩𝙧𝙞𝙢𝙚𝙨𝙩𝙧𝙚, 𝙛é𝙡𝙞𝙘𝙞𝙩𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 à 𝙡’𝙚𝙣𝙨𝙚𝙢𝙗𝙡𝙚 𝙙𝙚𝙨 𝙖𝙘𝙩𝙚𝙪𝙧𝙨 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙡’𝙤𝙧𝙜𝙖𝙣𝙞𝙨𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙧𝙚́𝙪𝙨𝙨𝙞𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙨𝙤𝙧𝙩𝙞𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖 65 è𝙢𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙢𝙤𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙚𝙨 é𝙡è𝙫𝙚𝙨 𝙙𝙚 𝙡’𝙀𝙘𝙤𝙡𝙚 𝙉𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚 𝙙𝙚𝙨 𝙀𝙖𝙪𝙭 𝙚𝙩 𝙁𝙤𝙧ê𝙩𝙨. é𝙜𝙖𝙡𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙛é𝙡𝙞𝙘𝙞𝙩𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 à 𝙩𝙤𝙪𝙨 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙡’𝙤𝙧𝙜𝙖𝙣𝙞𝙨𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙚 𝙛𝙖ç𝙤𝙣 𝙤𝙥é𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙣𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙠𝙤𝙪𝙧𝙣é𝙚 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙞𝙖𝙡𝙚 𝙙𝙚 𝙡’𝙀𝙖𝙪. 𝘾𝙚𝙩𝙩𝙚 𝙛𝙖ç𝙤𝙣 𝙙’𝙤𝙧𝙜𝙖𝙣𝙞𝙨𝙚𝙧 𝙡𝙖 𝙠𝙈𝙀 𝙚𝙨𝙩 𝙪𝙣 𝙢𝙚𝙨𝙨𝙖𝙜𝙚 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙩𝙤𝙪𝙨 𝙘𝙚𝙪𝙭 𝙦𝙪𝙞 𝙤𝙣𝙩 𝙘𝙚𝙨 𝙩𝙮𝙥𝙚𝙨 𝙙’é𝙫è𝙣𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩𝙨 à 𝙖𝙡𝙡𝙚𝙧 𝙙𝙖𝙣𝙨 𝙘𝙚 𝙨𝙚𝙣𝙨.Âť

Le trimestre que nous venons de commencer est rempli d’enjeux a poursuivi le ministre Roger BARO

ÂŤ 𝙣𝙤𝙪𝙨 𝙙𝙚𝙫𝙧𝙤𝙣𝙨 𝙤𝙧𝙜𝙖𝙣𝙞𝙨𝙚𝙧 𝙡𝙖 𝙠𝙤𝙪𝙧𝙣é𝙚 𝙉𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚 𝙙𝙚 𝙡’𝘼𝙧𝙗𝙧𝙚 𝙚𝙩 𝙡𝙖 𝙠𝙤𝙪𝙧𝙣é𝙚 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙞𝙖𝙡𝙚 𝙙𝙚 𝙡’𝙀𝙣𝙫𝙞𝙧𝙤𝙣𝙣𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩. E𝙜𝙖𝙡𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩, 𝙣𝙤𝙪𝙨 𝙙𝙚𝙫𝙧𝙤𝙣𝙨 𝙛𝙖𝙞𝙧𝙚 𝙫𝙖𝙡𝙞𝙙𝙚𝙧 𝙙𝙚𝙪𝙭 𝙙𝙤𝙘𝙪𝙢𝙚𝙣𝙩𝙨 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙩𝙚́𝙜𝙞𝙦𝙪𝙚𝙨 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙚 𝙙𝙚́𝙥𝙖𝙧𝙩𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙖̀ 𝙨𝙖𝙫𝙤𝙞𝙧 𝙡𝙚 𝙙𝙤𝙘𝙪𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙨𝙪𝙧 𝙡𝙖 𝘽𝙖𝙩𝙖𝙞𝙡𝙡𝙚 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙚 𝙍𝙚𝙣𝙛𝙤𝙧𝙘𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙪𝙫𝙚𝙧𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙑é𝙜é𝙩𝙖𝙡𝙚 ( 𝘽𝘼𝙍𝘾𝙊𝙐𝙑) 𝙖𝙞𝙣𝙨𝙞 𝙦𝙪𝙚 𝙡𝙚 𝙙𝙤𝙘𝙪𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙨𝙪𝙧 𝙡𝙖 𝘽𝙖𝙩𝙖𝙞𝙡𝙡𝙚 𝙙𝙚 𝙡’𝙀𝙖𝙪. 𝘾’𝙚𝙨𝙩 𝙪𝙣 𝙘𝙝𝙖𝙡𝙡𝙚𝙣𝙜𝙚 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙚 𝙙é𝙥𝙖𝙧𝙩𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙟𝙚 𝙫𝙤𝙪𝙨 𝙞𝙣𝙫𝙞𝙩𝙚 𝙩𝙤𝙪𝙨 à 𝙫𝙤𝙪𝙨 𝙖𝙥𝙥𝙡𝙞𝙦𝙪𝙚𝙧 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙦𝙪’𝙚𝙣𝙨𝙚𝙢𝙗𝙡𝙚 𝙣𝙤𝙪𝙨 𝙥𝙪𝙞𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙧𝙚𝙡𝙚𝙫𝙚𝙧 𝙡𝙚 𝙙é𝙛𝙞.Âť 𝙘𝙤𝙣𝙘𝙡𝙪𝙩 𝙡𝙚 𝙢𝙞𝙣𝙞𝙨𝙩𝙧𝙚 𝘽𝘼𝙍𝙊

Comme Ă l’accoutumĂŠe la Directrice des Ressources Humaines, JosĂŠphine SIMPORE a fait le point du personnel du ministère. A ce jour, le dĂŠpartement compte 7154 agents dont 6593 en activitĂŠ et 561 en sorties temporaires.

Elle a invité les acteurs au respect des heures de service. La DRsH a invité les responsables à renseigner les fiches de contrôle de présence. La DRH a saisi également cette occasion pour faire le point de l’organisation des journées sportives du département qui auront lieu en fin mai 2025.

𝗗𝗖𝗥𝗣 /𝗠𝗘𝗘𝗔