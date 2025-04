BURKINA-LOROUM- CIVISME-CITOYENNETÉS

Loroum/Engagement patriotique : Le civisme et la citoyenneté rappelés aux élèves

Titao, 2 avril 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Loroum, le capitaine Djibril Bassolé, a rappelé, le mardi 2 avril 2025, aux élèves du lycée provincial du Loroum, le civisme et la citoyenneté, lors des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

C’est par une séance de montée des couleurs au lycée provincial du Loroum le mardi 02 avril 2025, que le Haut-commissaire de la province du Loroum, le capitaine Djibril Bassolé, a lancé solennellement la première quinzaine de la deuxième édition des Journées nationales d’engagement et de participation citoyenne.

La coordinatrice communale des femmes de Titao, Aminata Kagoné, a apprécié cette initiative qui contribue à l’éducation des jeunes.

«Je suis contente du fait que la séance ait permis de rappeler aux élèves les bons comportements à adopter», a signifié Mme Kagoné.

Pour elle, l’harmonisation des coiffures chez les filles et les garçons à l’école est une bonne décision.

«Elle contribuera à limiter les dépenses des parents et mettra tous les élèves au même niveau», a-t-elle ajouté.

Quant au représentant des élèves, Abdoul Rasmané Zango, il a rappelé l’intérêt de ces conseils.

«Si nous voulons être de dignes burkinabè, nous devons suivre les conseils qu’on nous donnent au quotidien. Nous prenons l’engagement de relayer ce message auprès de nos camarades et de travailler à respecter l’esprit de ces journées nationales», a-t-elle dit.

Le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire, Souleymane Ouermi, a rappelé les instructions sur les modèles de coiffure à adopter en milieu scolaire.

Le Haut-commissaire de la province du Loroum, qui a lu le message du Président du Faso, a invité les populations à suivre les consignes des gouvernants et à s’impliquer dans leur mise en oeuvre.

«Les élèves sont l’avenir de la nation. C’est pourquoi nous avons choisi le lycée provincial», a indiqué Djibril Bassolé.

Il a présenté le programme des journées et invité les forces vives à se mobiliser autour de l’initiative.

Placée sous le thème «Pour l’ordre et la discipline, je m’engage», cette première quinzaine de la deuxième édition des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne a été lancée par le Président du Faso.

Elle se déroule du 26 mars au 09 avril 2025 sur toute l’étendue du territoire national.

Agence d’information du Burkina

