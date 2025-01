𝗦é𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁é 𝗲𝘁 𝗿é𝘀𝗶𝗹𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 : 𝗹𝗲 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗿𝗮𝘀𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗹𝗲𝘀 𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝘁𝗶𝘀𝘀𝗮𝗻𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝗥𝗼𝗹𝗹𝗼

Le Ministre de la Sécurité, Mahamoudou SANA, a reçu en audience, ce mercredi 22 janvier 2025 à Ouagadougou, une délégation de l’Association LAGME-MANEGUE. Cette rencontre visait un triple objectif : féliciter le Ministre pour sa nomination à la tête du département, saluer les efforts du gouvernement et transmettre un message d’espoir de la part des ressortissants de la commune de Rollo, dans la province du Bam, région du Centre-Nord.

Le Président de l’Association, Wendyeelé Issa OUERMI, a rappelé les défis sécuritaires ayant contraint les populations de Rollo à se déplacer. Portant la voix des siens, il a exprimé leur joie pour les initiatives entreprises en vue de leur retour très prochain et sécurisé sur leurs terres d’origine.

En réponse, le Ministre SANA a loué la résilience des populations de Rollo et réaffirmé l’engagement du Président du Faso et du gouvernement à intensifier les opérations de reconquête du territoire et de sécurisation des populations. Ces actions visent à garantir une réinstallation définitive en toute quiétude des populations déplacées.

DCRP/MSECU