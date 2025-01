Nayala : Plus de 2000 patients consultés en deux mois grâce à la clinique mobile

Toma, le 16 janvier 2025 (AIB) – Le médecin-chef du district sanitaire de Toma, Arouna Sissao, a affirmé jeudi, lors d’une supervision à la clinique mobile de Toma, qu’elle a permis la consultation de près de 2 250 patients en seulement deux mois.

« Malgré nos efforts de redéploiement du personnel soignant pour contenir le flux des malades dans le CSPS urbain de Toma, la situation de l’offre sanitaire est restée inférieure à la demande. La clinique mobile a joué un rôle déterminant en désengorgeant le CSPS urbain », a-t-il déclaré.

Le médecin-chef a également saisi l’occasion pour remercier l’ONG Terre des Hommes pour son soutien dans l’amélioration des prestations de santé au CSPS urbain, ce qui a contribué à rehausser la qualité des soins.

Il a salué l’adhésion des populations et a exhorté ces dernières à continuer de fréquenter la clinique mobile et les formations sanitaires.

Le coordonnateur médical de Terre des Hommes, le Dr Souleymane Diallo, a précisé que le projet a démarré le 1er mai 2024 et prendra fin le 30 avril 2025.

La clinique mobile a vu le jour grâce à un financement d’ECHO, dans le cadre du projet RASPA (Renforcer l’Accès aux Soins des Personnes Affectées), mis en œuvre en consortium avec les projets ALIMA et SOS Médecins.

La clinique mobile réalise en moyenne 1 250 prestations par mois. Un point mensuel des activités est effectué au CSPS urbain, dont relève la clinique. Initialement prévu pour deux régions, le projet ne fonctionnait dans la Boucle du Mouhoun que dans le district sanitaire de Tougan.

Cependant, une disposition permettant des interventions hors du champ d’action initial a permis au district de Toma de bénéficier du projet, en raison du déplacement des populations des communes de Gassan, Kougny et Yé.

Le projet a également procédé au recrutement local de deux infirmiers et de deux sages-femmes dans la commune de Yé pour la prise en charge des populations restées sur place.

Bien que la cible principale soit les personnes déplacées vulnérables, la clinique mobile offre des soins à toutes les personnes dans le besoin.

En cas de situation grave, une ambulance est mise à disposition pour référer les patients vers le CMA ou le CSPS afin d’assurer une prise en charge jusqu’à leur guérison.

Monsieur Zakaria Sawadogo a salué le travail exemplaire de l’ONG Terre des Hommes, affirmant qu’elle respecte tous ses engagements.

« La population a ressenti de nombreux changements grâce à la clinique mobile, et elle est soulagée. Mon seul souhait est que cet accompagnement continue, car les collectivités locales ne reçoivent plus les ressources transférées, et avec la crise sécuritaire, les ressources propres sont quasi inexistantes », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que des efforts ont été déployés pour accueillir les populations déplacées dans la commune, mais ces actions restent insuffisantes face à leurs besoins. La clinique mobile a permis de répondre à ces besoins essentiels, soulageant ainsi les collectivités locales.

Selon le major du CSPS, la clinique mobile a également permis de retrouver des patients « perdus de vue », un avantage considérable pour les populations locales.

« Une population en bonne santé constitue un point de départ pour le développement de la commune », a souligné Zakaria Sawadogo, tout en exprimant l’espoir que le projet se poursuive pour le bien-être des populations, en attendant que les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) sécurisent les zones et permettent aux déplacés de regagner leurs domiciles.

