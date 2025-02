𝐒𝐨𝐮𝐭𝐢𝐞𝐧 à 𝐥𝐚 𝐫é𝐢𝐧𝐬𝐞𝐫𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐏𝐃𝐈 : 𝟐𝟎 𝐛é𝐧é𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐫𝐞ç𝐨𝐢𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐜𝐡è𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐝𝐮 𝐆𝐮𝐢𝐜𝐡𝐞𝐭 𝐑é𝐬𝐢𝐥𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐓𝐄𝐄𝐋𝐁𝐀

๐’๐จ๐ฎ๐ญ๐ข๐ž๐ง ร ๐ฅ๐š ๐ซรฉ๐ข๐ง๐ฌ๐ž๐ซ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž๐ฌ ๐๐ƒ๐ˆ : ๐Ÿ๐ŸŽ ๐›รฉ๐งรฉ๐Ÿ๐ข๐œ๐ข๐š๐ข๐ซ๐ž๐ฌ ๐ซ๐žรง๐จ๐ข๐ฏ๐ž๐ง๐ญ ๐ฅ๐ž๐ฎ๐ซ๐ฌ ๐œ๐กรจ๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ ๐๐ฎ ๐†๐ฎ๐ข๐œ๐ก๐ž๐ญ ๐‘รฉ๐ฌ๐ข๐ฅ๐ข๐ž๐ง๐œ๐ž ๐“๐„๐„๐‹๐๐€

(Kaya, le 25 fรฉvrier 2025). Le ministre de lโ€™ร‰conomie et des Finances, Dr Aboubakar NACANABO, a prรฉsidรฉ ce 25 fรฉvrier 2025 ร Kaya, la cรฉrรฉmonie de remise officielle de chรจques aux bรฉnรฉficiaires du financement du Guichet Rรฉsilience Teelba, en prรฉsence de madame le ministre dรฉlรฉguรฉ chargรฉ du Budget et des autoritรฉs rรฉgionales dont le Gouverneur de la Rรฉgion du Centre-Nord.

20 bรฉnรฉficiaires, composรฉs dโ€™associations et groupements de personnes dรฉplacรฉes internes (PDI) ainsi que de populations hรดtes des rรฉgions du Centre-Nord, de lโ€™Est et du Nord, sรฉlectionnรฉs parmi 151 projets, ont reรงu leurs chรจques dโ€™un montant total de 654 569 125 FCFA. Les 20 laurรฉats, dont les financements vont de 400 000 FCFA ร plus de 9 millions de FCFA, ont รฉtรฉ retenus ร lโ€™issue dโ€™un appel ร projets, lancรฉ et financรฉ par le Gouvernement burkinabรจ ร travers le Fonds Burkinabรจ pour le Dรฉveloppement ร‰conomique et Social (FBDES).

Le Ministre Aboubakar NACANABO a invitรฉ les bรฉnรฉficiaires ร faire preuve de responsabilitรฉ et dโ€™engagement dans la gestion des financements qui leur sont accordรฉs, en investissant avec sรฉrieux et en dรฉveloppant des activitรฉs qui feront dโ€™eux des acteurs du changement dans leurs communautรฉs.

Le Guichet Rรฉsilience Teelba constitue un levier essentiel pour renforcer l’autonomie รฉconomique des personnes affectรฉes par la crise sรฉcuritaire. ร€ travers le financement de projets dans des secteurs clรฉs tels que le commerce, lโ€™artisanat, la production agro-sylvo-pastorale et la transformation agro-alimentaire, cette initiative donne aux bรฉnรฉficiaires les moyens de reconstruire leur vie et de contribuer activement au dรฉveloppement du pays.

Avec une enveloppe de trois (3) milliards de FCFA sur la pรฉriode 2024-2026, le Guichet TEELBA se dรฉploie progressivement pour couvrir lโ€™ensemble du territoire. Aprรจs les rรฉgions du Nord, du Centre-Nord et de lโ€™Est, le prochain appel ร projets de lโ€™annรฉe 2025 concernera les rรฉgions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et des Cascades.

๐ƒ๐‚๐‘๐/๐Œ๐„๐