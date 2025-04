𝐏𝐚𝐢𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐧𝐮𝐦é𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐭𝐚𝐱𝐞𝐬 : 𝐥𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐅𝐀𝐒𝐎 𝐀𝐑𝐙𝐄𝐊𝐀 𝐩𝐫é𝐬𝐞𝐧𝐭é𝐞 𝐚𝐮 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐝𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭è𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐝éf𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐧𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐛𝐚𝐭𝐭𝐚𝐧𝐭𝐬

๐๐š๐ข๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ง๐ฎ๐ฆรฉ๐ซ๐ข๐ช๐ฎ๐ž ๐๐ž๐ฌ ๐ญ๐š๐ฑ๐ž๐ฌ : ๐ฅ๐š ๐ฉ๐ฅ๐š๐ญ๐ž๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐ž ๐ ๐€๐’๐Ž ๐€๐‘๐™๐„๐Š๐€ ๐ฉ๐ซรฉ๐ฌ๐ž๐ง๐ญรฉ๐ž ๐š๐ฎ ๐ฉ๐ž๐ซ๐ฌ๐จ๐ง๐ง๐ž๐ฅ ๐๐ฎ ๐Œ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญรจ๐ซ๐ž ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐รฉf๐ž๐ง๐ฌ๐ž ๐ž๐ญ ๐๐ž๐ฌ ๐š๐ง๐œ๐ข๐ž๐ง๐ฌ ๐œ๐จ๐ฆ๐›๐š๐ญ๐ญ๐š๐ง๐ญ๐ฌ

(Ouagadougou, le 07 avril 2025). Le Ministre de la dรฉfense et des anciens combattants, le Gรฉnรฉral de Brigade Cรฉlestin SIMPORE accompagnรฉ du Secrรฉtaire gรฉnรฉral, Jean-Baptiste PARKOUDA, a prรฉsidรฉ la cรฉrรฉmonie de sensibilisation sur le Civisme fiscal et de prรฉsentation de la plateforme nationale de paiements numรฉriques FASO ARZEKA.

Cette sรฉance de sensibilisation entre dans le cadre des activitรฉs de la 2รจme รฉdition des Journรฉes nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) du Ministรจre de la dรฉfense et des anciens combattants.

Dans son mot dโ€™ouverture de la sรฉance de sensibilisation, le Ministre a remerciรฉ les participants pour leur forte mobilisation et a saisi lโ€™occasion pour inviter lโ€™ensemble de ses collaborateurs ร sโ€™acquitter de leur droit fiscal, symbole du civisme et du patriotisme. Il a, avant de clore son propos, appelรฉ les uns et les autres ร prรชter une oreille attentive aux diffรฉrentes communications qui seront livrรฉes par les reprรฉsentants de la Direction gรฉnรฉrale du trรฉsor et de la comptabilitรฉ publique et de la Direction gรฉnรฉrale des impรดts.

A lโ€™issue du mot du Ministre en charge de la dรฉfense, Ali KY, Inspecteur des impรดts a prรฉsentรฉ le module sur le paiement de la taxe de rรฉsidence, de la taxe sur les vรฉhicules ร moteur et de la taxe sur les armes. Il a, pendant sa communication, insistรฉ sur la nรฉcessitรฉ pour chaque citoyen de sโ€™acquitter de ses obligations fiscales car selon lui cโ€™est faire preuve de patriotisme et dโ€™engagement citoyen. Cette communication a รฉtรฉ suivie de fructueux รฉchanges.

A sa suite, place a รฉtรฉ faite ร Marcellin BENON de la Direction gรฉnรฉrale du trรฉsor et de la comptabilitรฉ publique pour prรฉsenter la plateforme de paiements numรฉriques FASO ARZEKA. Dans sa communication, Marcellin BENON a fait une prรฉsentation gรฉnรฉrale de la plateforme FASO ARZEKA avant de dรฉcrire le procรฉdure dโ€™inscription et de paiement des diffรฉrents impรดts et taxes sur FASO ARZEKA. Il a terminรฉ sa prรฉsentation par un cas pratique de paiement rรฉel dโ€™une taxe de rรฉsidence. La prรฉsentation a รฉtรฉ suivie de nombreux et fructueux รฉchanges, signe de lโ€™intรฉrรชt que lโ€™assistance a rรฉservรฉ ร la communication sur la plateforme FASO ARZEKA.

Dans son mot de clรดture, le Ministre a remerciรฉ les reprรฉsentants de la Direction gรฉnรฉrale du trรฉsor et de la comptabilitรฉ publique et de la Direction gรฉnรฉrale des impรดts pour cette sรฉance de sensibilisation avant dโ€™inviter lโ€™ensemble des responsables du Ministรจre et leurs collaborateurs ร se mettre ร jour de leurs droits fiscaux.

๐‹๐ž ๐“๐ซ๐žฬ๐ฌ๐จ๐ซ ๐ฉ๐ฎ๐›๐ฅ๐ข๐œ, ๐ฅ๐š ๐ช๐ฎ๐žฬ‚๐ญ๐ž ๐ฉ๐ž๐ซ๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐๐ž ๐ฅโ€™๐ž๐ฑ๐œ๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž๐ง๐œ๐ž.

๐’๐‚๐‘๐/๐ƒ๐†๐“๐‚๐