Engagement patriotique: les travailleurs du ministère des finances offrent leur sang pour sauver des vies

Ouagadougou, 7 avril 2025 (AIB) – Le personnel du ministère de l’Economie et des Finances a participé, ce lundi à Ouagadougou, à une séance de collecte de sang.

L’activité qui s’inscrit dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), a été organisée par l’association « SOS Sang », avec l’appui technique du Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Ouagadougou.

Elle s’est déroulée simultanément dans l’enceinte du ministère de l’Economie et des Finances et sur le site de l’Institut des Finances Publiques du Burkina (IFPB), ex ENAREF.

A l’occasion, le ministre de l’Economie et des Finances, Dr Aboubakar Nacanabo a donné son sang et invité ses collaborateurs à en faire de même pour sauver des vies.

C’est dans le but de consolider les bases de la nation burkinabè, le raffermissement de la cohésion sociale et le vivre-ensemble que le gouvernement burkinabè a institué par décret en date du 3 avril 2024, les Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

Les JEPPEC 2025 se déroulent autour du thème : « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage ! ». Elles se tiennent en deux phases d’une période de quinze jours chacune, soit du 26 mars au 9 avril pour la première phase et du 2 au 6 octobre pour la seconde phase.

Agence d’information du Burkina

En collaboration avec la DCRP/ME