PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE L’ANNEE 2025 DU CONSEIL PRESIDENTIEL D’ORIENTATION ET DE SUIVI DU BUREAU NATIONAL DES GRANDS PROJETS DU BURKINA :

– Un programme de partenariat public-privé adopté

– 27 projets sur 28 validés

– Éviter un endettement du pays

(Ouagadougou, 7 avril 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a présidé ce lundi, la première session ordinaire de l’Assemblée générale du Conseil présidentiel d’orientation et de suivi du Bureau national des grands projets du Burkina.

Cette première session a été une occasion pour les membres du Conseil présidentiel d’orientation et de suivi d’examiner le programme de Partenariat public-privé (PPP) pour le financement de différents secteurs afin de booster le développement économique et social de notre pays.

Dès l’entame des travaux, le Chef de l’État donne des orientations claires sur les lignes directrices devant désormais guider le financement des différents projets en PPP dans notre pays. « Le principe fondamental, étant de travailler au maximum pour ne pas endetter le pays (…) il faut penser aux générations futures », souligne le Chef de l’État avant de poursuivre : « Si on doit prendre une dette, c’est pour avoir de l’efficacité et de la rapidité dans les secteurs porteurs qui peuvent être rentables».

Pour ce faire, le Président du Faso invite les participants à cette première session ordinaire de l’année 2025 à orienter leurs réflexions sur les secteurs prioritaires notamment l’agriculture, la transformation industrielle, les infrastructures, la création d’emplois pour la jeunesse. Il y a également le secteur de l’énergie qui, dit-il, est « un secteur crucial pour développer l’industrie ».

Plus de 90% des projets n’endettent pas l’État

Cette session ordinaire de l’Assemblée générale du Conseil présidentiel d’orientation et de suivi a permis d’adopter le programme de Partenariat public-privé (PPP). Et à la lumière de la vision et des instructions du Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, le Conseil a analysé les différents projets pour retenir seulement ceux qui endettent moins le pays, notamment les projets à paiement par les usagers.

« Sur 28 projets qui ont été présentés, maturés, 27 ont été validés. Parmi les 27 projets validés, 23 sont des projets à paiement par des usagers », indique le Directeur exécutif du Bureau national des grands projets du Burkina, Wendpanga Bruno COMPAORÉ à l’issue des travaux du Conseil.

L’ensemble des projets validés prennent en compte la vision du Chef de l’État, et au total, 90,26% de ceux-ci n’endettent pas forcément l’État, soutient M. COMPAORÉ.

L’adoption du programme de PPP ouvre la voie des négociations avec les investisseurs, la conclusion des contrats et l’implémentation des projets pour le bonheur des Burkinabè.

Direction de la communication de la Présidence du Faso