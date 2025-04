𝐈𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 é𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐮𝐱 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥’𝐀𝐄𝐒 : 𝐥𝐞𝐬 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐠é𝐬 𝐝𝐞 𝐥’𝐈𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐮 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐞 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐥𝐚𝐯𝐞 à 𝐎𝐮𝐚𝐠𝐚𝐝𝐨𝐮𝐠𝐨𝐮

๐ˆ๐ง๐ญ๐ž๐ง๐ฌ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž๐ฌ รฉ๐œ๐ก๐š๐ง๐ ๐ž๐ฌ ๐œ๐จ๐ฆ๐ฆ๐ž๐ซ๐œ๐ข๐š๐ฎ๐ฑ ๐๐š๐ง๐ฌ ๐ฅโ€™๐€๐„๐’ : ๐ฅ๐ž๐ฌ ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž๐ฌ ๐œ๐ก๐š๐ซ๐ รฉ๐ฌ ๐๐ž ๐ฅโ€™๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐ž ๐ž๐ญ ๐๐ฎ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฆ๐ž๐ซ๐œ๐ž ๐ž๐ง ๐œ๐จ๐ง๐œ๐ฅ๐š๐ฏ๐ž ร ๐Ž๐ฎ๐š๐ ๐š๐๐จ๐ฎ๐ ๐จ๐ฎ

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouรฉdraogo, a ouvert les travaux de la deuxiรจme rencontre des ministres chargรฉs de lโ€™Industrie et du Commerce et des reprรฉsentants du secteur privรฉ de la Confรฉdรฉration des Etats du Sahel (AES), ce jeudi 10 avril 2025, ร Ouagadougou. Cette rencontre constitue une importante tribune pour le renforcement des relations รฉconomiques et commerciales au sein de lโ€™espace confรฉdรฉrรฉ.

Bรขtir une diplomatie et un espace รฉconomique intรฉgrรฉs qui puissent servir de socle ร un dรฉveloppement durable inclusif, afin de rรฉduire la pauvretรฉ et dโ€™assurer le bien-รชtre des populations au sein de lโ€™AES : tel est lโ€™engagement pris par les trois Chefs dโ€™Etat en signant le Traitรฉ instituant la Confรฉdรฉration des Etats du Sahel.

La premiรจre rรฉunion des ministres de lโ€™Industrie et du Commerce avec le secteur privรฉ de lโ€™AES tenue le 19 octobre 2024 ร Bamako en vue de lโ€™opรฉrationnalisation de cet engagement a permis de jeter les bases de la rรฉflexion et de formuler des recommandations visant ร approfondir lโ€™intรฉgration รฉconomique et commerciale et ร crรฉer un cadre fรฉdรฉrateur du secteur privรฉ de lโ€™AES.

Les recommandations de Bamako ont portรฉ, entre autres, sur lโ€™harmonisation des politiques et des stratรฉgies commerciales, ร travers la mise en place dโ€™un code des investissements unifiรฉ et des documents relatifs au commerce et au transit intra-AES, lโ€™รฉlaboration dโ€™un chronogramme dรฉtaillรฉ, avec des prioritรฉs en matiรจre dโ€™investissements productifs et dโ€™accompagnement du processus dโ€™intรฉgration, la mise en place dโ€™un plan pour la libre circulation des personnes et des biens, et le dรฉveloppement dโ€™un plan de gouvernance pour le Fonds souverain AES, un outil stratรฉgique pour financer les projets dโ€™infrastructures et dโ€™investissement qui permettront de dynamiser les รฉconomies au sein de lโ€™espace confรฉdรฉrรฉ.

La prรฉsente rencontre de Ouagadougou permettra ainsi dโ€™รฉchanger sur les modalitรฉs de mise en ล“uvre concrรจte de ces recommandations et dโ€™รฉvaluer lโ€™รฉtat de leur exรฉcution.

Selon le ministre de lโ€™Industrie et du Commerce du Burkina Faso, Serge Gnaniodem Poda, les dรฉfis auxquels sont confrontรฉs les Etats du Sahel exigent une approche collaborative, intรฉgrant l’innovation, la durabilitรฉ et le dรฉveloppement inclusif pour rรฉussir le dรฉveloppement harmonieux pour le bonheur de nos populations.

ยซ Le secteur privรฉ doit jouer un rรดle primordial dans la mise en ล“uvre de politiques adaptรฉes ร notre contexte. La coordination de nos actions est indispensable pour optimiser nos ressources et mieux rรฉpondre aux besoins de nos populations ยป, a-t-il soulignรฉ.

Quant ร son homologue du Niger, Seydou Asman, il a appelรฉ le secteur privรฉ de lโ€™AES ร beaucoup de patriotisme et de prise de conscience pour amorcer un dรฉveloppement endogรจne au profit des populations.

Il a par ailleurs demandรฉ au secteur privรฉ de saisir lโ€™opportunitรฉ de cette rencontre pour nouer davantage des relations de coopรฉration sud-sud afin de promouvoir le dรฉveloppement au sein de lโ€™espace confรฉdรฉral.

Selon le ministre de lโ€™Industrie et du Commerce du Mali, Moussa Alassane Diallo, le plus grand dรฉfi est la faiblesse des รฉchanges commerciaux au sein de lโ€™AES.

Aussi a-t-il plaidรฉ pour la promotion de la libre circulation des personnes et des biens, afin dโ€™accroitre les รฉchanges commerciaux au sein de lโ€™AES.

ร€ lโ€™occasion de lโ€™ouverture des travaux de cette rencontre stratรฉgique, le Premier ministre a relevรฉ quโ€™il y a urgence et que l’heure est ร l’action pour la matรฉrialisation de la dรฉtermination commune des trois pays ร crรฉer un avenir meilleur pour l’Alliance des ร‰tats du Sahel.

ยซ Nos populations attendent de vous des actions fortes ร mรชme dโ€™amรฉliorer leur quotidien. Elles ont besoin dโ€™un secteur privรฉ dynamique, dโ€™une industrie florissante et dโ€™un commerce prospรจre ยป, a dรฉclarรฉ Rimtalba Jean Emmanuel Ouรฉdraogo.

La prรฉsence du Premier ministre ร cette rencontre est le tรฉmoignage de lโ€™engagement du Gouvernement burkinabรจ pour la promotion et le dรฉveloppement dโ€™un espace รฉconomique, commercial et industriel de la Confรฉdรฉration Etats du Sahel.

๐ƒ๐‚๐‘๐/๐๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž