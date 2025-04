Koudougou : L’ONI célèbre la Journée internationale de la femme en différé avec sobriété et patriotisme

Koudougou, (AIB)-L’Agence nationale d’identification (ONI) du Centre-Ouest a célébré en différé la Journée internationale de la femme, ce mardi 8 avril, lors d’une cérémonie de montée des couleurs nationales empreinte de solennité et de patriotisme.

L’événement, qui s’est déroulé dans les locaux de l’agence à Koudougou, a rassemblé les corps constitués de la région ainsi que des élèves, qui ont interprété l’hymne national, le Ditanyè, en langue mooré.

Placée sous le patronage du gouverneur par intérim de la région du Centre-Ouest, Adama Jean Yves Béré, et le parrainage du président du Conseil régional du patronat burkinabè du Centre-Ouest, El Hadj Inoussa Bagué, cette célébration a mis en lumière le rôle crucial des femmes au sein de l’ONI et dans la société burkinabè.

Le lieutenant de police Oumarou Sawadogo, chef de l’agence de l’ONI du Centre-Ouest, a souligné l’importance de cette journée, baptisée « 8 mars de la femme de l’ONI » qui a coïncidé avec la Journée d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

Pour marquer l’événement, l’ONI, en collaboration avec le Centre hospitalier régional (CHR) de Koudougou, a organisé des activités de dépistage du cancer du col de l’utérus et du cancer du sein, ainsi qu’une sensibilisation sur les procédures d’obtention de la Carte nationale d’identité burkinabè (CNIB).

Une initiative spéciale, « Une femme, une CNIB », lancée par le directeur général de l’ONI, a permis à de nombreuses femmes d’obtenir rapidement leur pièce d’identité. Depuis son ouverture, le 29 décembre 2023, l’agence de Koudougou a établi plus de 200 000 CNIB, facilitant ainsi l’accès à ce document essentiel pour les citoyens de la région.

Le gouverneur par intérim, Adama Jean Yves Béré, a salué l’engagement des femmes de l’ONI et rappelé l’importance de leur participation active dans le développement du pays. Il a également souligné l’alignement de cette célébration avec les initiatives gouvernementales en faveur de l’entrepreneuriat agricole féminin, notamment l’initiative présidentielle pour la sécurité alimentaire et l’offensive agro-pastorale et halieutique.

« Je voudrais interpeller les femmes quant à leur prise de conscience sur leur rôle et leur importance dans l’évolution du pays », a-t-il déclaré, les encourageant à se distinguer par leur professionnalisme et leur contribution à la société.

Cette célébration, qui s’est tenue dans toutes les agences de l’ONI, témoigne de l’engagement de la direction générale à magnifier et encourager les femmes de l’ONI, actrices essentielles à part entière du développement du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

PB/GFBT