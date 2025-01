𝐂𝐨𝐨𝐩é𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐛𝐢𝐥𝐚𝐭ér𝐚𝐥𝐞 : 𝐋𝐚 𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐞 𝐫é𝐚𝐟𝐟𝐢𝐫𝐦𝐞 𝐬𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐮𝐭𝐢𝐞𝐧 𝐚𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐨

๐‚๐จ๐จ๐ฉรฉ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ข๐ฅ๐š๐ญรฉr๐š๐ฅ๐ž : ๐‹๐š ๐‘๐ฎ๐ฌ๐ฌ๐ข๐ž ๐ซรฉ๐š๐Ÿ๐Ÿ๐ข๐ซ๐ฆ๐ž ๐ฌ๐จ๐ง ๐ฌ๐จ๐ฎ๐ญ๐ข๐ž๐ง ๐š๐ฎ ๐๐ฎ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐š ๐ ๐š๐ฌ๐จ

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouรฉdraogo, a reรงu en audience, ce mardi 28 janvier 2025, ร Ouagadougou, lโ€™ambassadeur de la Fรฉdรฉration de Russie au Burkina Faso, Igor Martynov. Les deux personnalitรฉs ont รฉchangรฉ sur le renforcement de la coopรฉration bilatรฉrale entre le Burkina Faso et la Russie dans divers domaines stratรฉgiques.

Lโ€™ambassadeur Igor Martynov a qualifiรฉ cette rencontre de ยซ visite de courtoisie au nouveau Premier ministre ยป, prรฉcisant quโ€™elle sโ€™inscrivait dans la continuitรฉ du dialogue bilatรฉral.

Le Chef du Gouvernement a saluรฉ cet รฉgard dโ€™un partenaire de premier rang et fรฉlicitรฉ lโ€™ambassadeur et son รฉquipe qui travaillent au renforcement des liens dโ€™amitiรฉ et de coopรฉration entre les deux pays.

Il a rassurรฉ le diplomate de lโ€™engagement de son Gouvernement ร intensifier la fructueuse collaboration avec la Fรฉdรฉration de Russie, conformรฉment aux instructions du Prรฉsident du Faso.

ยซ Cette coopรฉration, nous la voulons forte et diversifiรฉe! Nous sommes sensibles ร la solidaritรฉ du peuple russe et nous sommes รฉgalement solidaires de la Russie au niveau gรฉostratรฉgique ยป, a dรฉclarรฉ le Premier ministre.

Les รฉchanges ont รฉgalement portรฉ sur des projets futurs. Sur les prioritรฉs communes, lโ€™ambassadeur a mis en exergue des engagements mutuels visant ร rapprocher les deux pays et ร relever ensemble les dรฉfis sรฉcuritaires.

Il est attendu dans les mois ร venir la signature de plusieurs accords de partenariat, afin dโ€™ouvrir la voie ร une accรฉlรฉration de la dynamique de coopรฉration entre les deux pays.

ยซ Tous les engagements visent ร rapprocher nos deux pays, ร promouvoir la coopรฉration mutuellement bรฉnรฉfique, ร combattre le terrorisme, ร renforcer la sรฉcuritรฉ du pays et la nouvelle architecture des pays du Sahel ยป, a affirmรฉ le diplomate russe, ร sa sortie dโ€™audience.

Des projets dโ€™envergure, notamment dans le transport aรฉrien et le domaine รฉnergรฉtique, sont รฉgalement attendus. Cโ€™est le cas de la construction de la centrale nuclรฉaire civile pour laquelle les concertations avancent entre la partie russe et le Gouvernement burkinabรจ, ร travers le ministรจre en charge de lโ€™Energie.

๐ƒ๐‚๐‘๐/๐๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž