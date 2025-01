BURKINA-GNAGNA-REDEVABILITÉ-JOURNÉE

Redevabilité : Plus de 2 milliards de francs investis au cours des trois dernières années par la commune de Bogandé

Bogandé, 25 janv. 2025 (AIB) – Le président de la délégation spéciale de la commune de Bogandé, Taugolo Paré, a présenté samedi 25 janvier 2025, le bilan des activités réalisées depuis sa prise de fonction, estimé à 2 496 840 034 francs CFA.

Les habitants de la commune de Bogandé, dans la province de la Gnagna, ont assisté à cette journée de redevabilité organisée dans la cour de la mairie. À cette occasion, le président de la délégation spéciale Taugolo Paré a exposé l’état d’exécution des activités dans divers secteurs conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.

Le bilan financier met en lumière une mobilisation significative de ressources ayant permis des investissements dans des domaines clés.

Dans le secteur de l’éducation, 409,7 millions de francs CFA ont été injectés pour améliorer les infrastructures scolaires. Le domaine de la santé a bénéficié de 67,4 millions de francs CFA, tandis que 651 millions de francs CFA ont été consacrés à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.

Pour soutenir le développement socio-économique, près de 29,6 millions de francs CFA ont été investis. Face aux défis humanitaires, la commune a mobilisé 1,245 milliard de francs CFA, avec l’appui des partenaires techniques et financiers. Un montant de 51,6 millions de francs CFA a également été orienté vers l’amélioration des conditions de vie et l’autonomie économique des jeunes et des femmes.

La sécurité et l’administration locale n’ont pas été en reste, avec une enveloppe de 15,3 millions de francs CFA pour l’achat de moyens roulants, de matériel de bureau et de carburant au profit des Forces de défense et de sécurité ainsi que des Volontaires pour la Défense de la Patrie. Dans le domaine de la voirie, une somme de 11 millions de francs CFA a permis d’améliorer les infrastructures routières locales.

Malgré un contexte sécuritaire difficile, le président Taugolo Paré a salué les efforts conjoints des partenaires et des populations qui ont permis ces réalisations. Il a cependant évoqué des difficultés dans l’exécution des activités et a invité les habitants à renforcer leur implication dans les actions de développement.

Les participants ont salué cette initiative de redevabilité et encouragé la délégation spéciale à poursuivre ses efforts. Ils ont plaidé pour une augmentation des ressources destinées à l’éducation et à la santé, ainsi que pour le retour des déplacés internes dans leurs localités d’origine.

Agence d’information du Burkina