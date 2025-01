Burkina-Finances-Justice-État

Désormais, l’Agent judiciaire de l’État portera une toge en Faso Dan Fani lors des audiences

Ouagadougou, 28 janv. 2025 (AIB)-Le ministère de l’Économie et des Finances a organisé mardi, une cérémonie de présentation, de remise et de port de la toge de l’Agent judiciaire de l’État et de ses adjoints. Cette cérémonie marque le début effectif du port de la toge par l’Agent public représentant l’État lors des audiences.

« La toge est bien plus qu’un simple habit de fonction. Elle est un symbole d’autorité, d’intégrité, de justice et de responsabilité », a déclaré Dr Aboubacar Nacanabo, ministre de l’Économie et des Finances.

Pour lui, la présentation officielle et le port de la toge par l’Agent judiciaire de l’État traduisent à la fois l’importance de leur mission et l’attachement des Burkinabè à la promotion de leur patrimoine culturel.

M. Nacanabo s’exprimait mardi à Ouagadougou lors de cette cérémonie officielle.

La toge en Faso Dan Fani présente les caractéristiques suivantes : une robe noire à grandes manches bordées de rouge, une bande rouge verticale de 10 centimètres de largeur traversant l’avant de chaque épaule jusqu’au bas de la robe, un accessoire porté sur l’épaule gauche appelé épitoge, une cravate tombante plissée de couleur blanche, les prénoms et noms encadrés par les armoiries du Burkina Faso à gauche et le logo de l’AJE à droite, ainsi qu’un bonnet de couleur noire.

« En arborant ces toges confectionnées dans le respect de nos traditions, vous portez également un message fort : celui de l’affirmation de notre identité culturelle et de notre engagement à valoriser le savoir-faire local », a souligné le ministre Nacanabo.

Il a exhorté l’Agent judiciaire de l’État et ses adjoints, une cinquantaine, à redoubler d’engagement et de vigilance dans l’accomplissement de leur mission.

« Le port de ces toges arborant les couleurs nationales représente une responsabilité supplémentaire qui doit nous amener à faire notre travail avec davantage de conscience, d’efficacité et de compétence afin de préserver les intérêts de l’État », a affirmé Karfa Gnanou, Agent judiciaire de l’État.

En rappel, le droit pour l’Agent judiciaire de l’État et ses adjoints de porter une toge ou un costume d’audience est consacré par l’article 8 d’un décret datant du 17 mars 2021. Un arrêté conjoint a par la suite été signé le 12 décembre 2023, définissant les caractéristiques de la toge de l’Agent judiciaire de l’État et de ses adjoints.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata