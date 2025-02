Burkina/Zondoma-Sport-Club-Marche

Zondoma/Sport : Un club de marche sportive voit le jour

Gourcy, 26 fév. 2025 (AIB)- Un club de marche sportive dénommé « Club des randonneurs pédestres de Gourcy » a vu le jour au cours d’une Assemblée générale constitutive, tenue le samedi 22 février 2025 à Gourcy.

Le « Club des randonneurs pédestres de Gourcy » a adopté officiellement ses textes fondateurs le samedi 22 février 2025 à Gourcy. L’Assemblée générale organisée à cet effet a désigné Tido Sogoba à la tête d’un bureau exécutif de neuf (9) membres.

Pour M. Sogoba, le club se donne pour objectif de contribuer à l’amélioration de la santé de la population par la pratique de la marche sportive, un sport qui selon lui est accessible à tous.

À l’en croire, les principales activités du club sont l’organisation de la marche, des exercices d’aérobique et aussi des activités de loisirs et de cohésion sociale. « Après l’adoption des textes, la prochaine étape reste la reconnaissance officielle », a-t-il ajouté.

Ouvert à toute la population, le Club des randonneurs pédestres de Gourcy compte à ce jour plus d’une centaine de membres et de sympathisants. Actuellement, ce sont les mercredis et les samedis à partir de 5 H du matin qui sont retenus pour la marche portant sur une distance variant entre 6 à 10 kilomètres.

Agence d’Information du Burkina

