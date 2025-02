Burkina-Ganzourgou-Santé-Emploi-Soutien

Ganzourgou : Plus de 30 millions de FCFA investis pour la santé infantile et l’emploi des jeunes vulnérables à Boudry

Zorgho, (AIB)- La Société des mines de Sanbrado (SOMISA) a procédé, le jeudi 13 février 2025, à la remise d’intrants nutritionnels à cinq Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) et de kits d’installation à des jeunes vulnérables formés aux métiers de la couture, de la soudure et de la mécanique deux-roues. Cette cérémonie, placée sous la présidence de la haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Aminata Sorgho/Gouba, a mobilisé plusieurs acteurs locaux et traduit l’engagement de la mine en faveur du développement communautaire.

Le Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) de Mankarga traditionnel, Boéna, Nédogo, Boudry et Pousghin sont les bénéficiaires de ce don d’intrants, composés essentiellement de produits pour la préparation de bouillies enrichies (poudre de moringa, poudre de fruits de baobab, de néré, de l’huile, du sel, du petit mil…).

Ces bouillies enrichies sont destinées à prévenir et à combattre la malnutrition infantile. Depuis trois ans, en collaboration avec le district sanitaire de Zorgho, SOMISA accompagne ces formations sanitaires dans le cadre d’un vaste programme nutritionnel, marqué par la formation d’une vingtaine d’agents de santé et d’une soixantaine d’agents de santé à base communautaire (ASBC).

L’objectif est de doter les communautés des compétences et des moyens nécessaires pour freiner la malnutrition qui touche environ 10 % des enfants dans la province, selon le médecin-chef du district sanitaire de Zorgho, Dr Delphin Kaboré.

« Ce que nous avons reçu ce matin, ce sont des intrants qui vont contribuer à la prévention et à la prise en charge de la malnutrition. Avec le partenaire SOMISA, nous avons enclenché un processus basé sur la formation et la sensibilisation. L’objectif final est de réduire drastiquement l’incidence de la malnutrition dans la commune de Boudry », a affirmé Dr Kaboré.

Au-delà de l’appui nutritionnel, SOMISA a également remis des kits d’installation à des jeunes vulnérables ayant suivi une formation professionnelle en couture, en soudure et en mécanique deux-roues. Ce soutien vise à faciliter leur insertion socioprofessionnelle et à leur offrir des alternatives à la migration précoce.

Safoura Bilgo, bénéficiaire de la formation en couture, s’est dite heureuse d’avoir appris à confectionner divers vêtements (pantalons, robes, chemises, jupes) et a exprimé sa gratitude à SOMISA pour le matériel reçu. « Ce kit me permettra d’exercer mon métier et d’être autonome. Je promets d’en faire bon usage », a-t-elle confié.

Le directeur des relations communautaires de SOMISA, Assane Ouédraogo, a souligné que ces actions s’inscrivent dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’entreprise. « Notre objectif est d’accompagner durablement le développement local à travers l’amélioration des conditions de vie des enfants et l’autonomisation des jeunes. Nous croyons fermement qu’investir dans l’avenir de la jeunesse, c’est investir dans l’avenir de notre pays », a-t-il déclaré.

La haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Aminata Sorgho/Gouba, a salué ce geste de SOMISA qu’elle juge conforme aux priorités du gouvernement en matière de santé et de promotion de l’emploi. Elle a invité d’autres acteurs économiques à emboîter le pas et exhorté les bénéficiaires à faire bon usage des dons.

Ce projet, qui a coûté 30 millions 878 mille 150 francs CFA, illustre l’engagement de SOMISA à répondre aux besoins des communautés riveraines de ses opérations minières. L’entreprise réaffirme ainsi sa volonté d’être un partenaire de premier plan pour le développement socio-économique durable de la commune de Boudry.

Agence d’information du Burkina

