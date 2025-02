Burkina/Banwa-Visite-Ecoles

Banwa : Absence de points d’eau dans les écoles de Bèna « A » et « C », le PDS de Solenzo promet de résoudre le problème

Bèna, 24 fév. (AIB) – Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Solenzo, Marou Ilboudo, a effectué une visite de courtoisie dans les différentes écoles primaires du village de Bèna, le lundi 24 février 2025, promettant de résoudre le problème d’eau potable de Bèna ‘’A’’ et ‘’C’’.

« Après les activités sportives, il faut que les enfants se rendent au CSPS afin d’avoir de l’eau pour leur toilette et aussi pour boire », a indiqué Yakouba Tounkara en indexant une pompe en ruine.

Le même problème d’eau se pose pour les enfants de CP1 à l’école « C » à en croire les dires de Nathalie Séni, directrice de l’école.

Plusieurs doléances dont les table-bancs, les chaises et également la réfection de certaines salles de classe ont été porté à l’attention du PDS, Marou Ilboudo.

Cette visite a aussi permis au PDS, de constater l’effectivité de l’introduction de l’anglais comme l’innovation dans la classe de CE1 à l’école « B » de Bèna

« Nous avons fait le tour des écoles pour vous encourager et vous féliciter pour cette résilience et votre don de soi pour le bonheur des enfants. Pour vos doléances. Je verrai ce que je pourrai faire. Mais, je vais faire de mon possible pour trouver une solution pour l’eau potable dans les écoles », a-t-il rassuré M. Ilboudo.

Agence d’information du Burkina

SO/dnk/ata