Zondoma : L’Attestation de Possession Foncière Rurale bientôt une réalité à Gourcy

Gourcy, 3 février 2025 (AIB)-La délégation spéciale communale de Gourcy a tenu une session extraordinaire ce lundi 3 février 2025 au cours de laquelle les conditions de délivrance de l’Attestation de possession foncière rurale (APFR) ont été adoptées.

« La délivrance de ce document vise principalement à aider les propriétaires terriens à sécuriser leurs terres », a indiqué le président de la délégation spéciale de Gourcy, Bosso Toé Kaba Téré, qui présidait la session extraordinaire, le lundi 3 février 2025.

Selon lui, sa vulgarisation contribuera à réduire un tant soit peu les conflits fonciers qui sont légion dans la localité. Cet avis est partagé par Naaba Siguiri, chef de Zoongo qui confirme que son village enregistre déjà de nombreux litiges fonciers qui auraient pu être évités par l’existence de ce précieux document.

Convaincus de l’importance de l’APFR, les 19 membres de la délégation spéciale ont validé les conditions de sa délivrance qui passent notamment par une demande et le paiement d’une somme totale d’environ 35 000 francs CFA.

Pour accompagner le processus, des Commissions foncières villageoises (CFC) et des Commissions de conciliation foncière ont été installées dans les 40 villages que compte la commune. La validation du mandat du bureau exécutif du comité de jumelage de Gourcy mis en place le 14 décembre dernier, les conditions d’octroi de la subvention de la mairie aux associations locales, l’élection du 2éme vice-président et le président de la Commission environnement et développement local ont également constitué les points de l’ordre jour de la session.

Agence d’Information du Burkina

AK/dnk/ata