BURKINA-MOUHOUN-SOUTIEN-RETRAIT-AES

Retrait AES de la CEDEAO : Les corps constitués marchent pour l’unité et la souveraineté régionale

Dédougou, 03 fév. 2025 (AIB)-Les corps constitués de la région de la Boucle du Mouhoun a organisé, le lundi 03 février 2025, une marche patriotique marquant le premier anniversaire de la sortie des pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), pour célébrer l’unité et la souveraineté régionale.

Les corps constitués de la région de la Boucle du Mouhoun ont pris d’assaut la route nationale n°10 reliant la direction générale de l’Agence de l’Eau du Mouhoun au centre-ville de Dédougou, le lundi 03 février 2025, pour une marche patriotique, suivie de la montée des couleurs nationales à la direction régionale de l’Agence de l’Eau du Mouhoun.

Les pays l’Alliance des Etats du Sahel ont commémoré le 28 janvier 2025, le premier anniversaire de leur retrait de la CEDEAO.

Ce premier anniversaire a connu une couleur particulière au Burkina Faso à travers des grandes mobilisations dans plusieurs localités ce qui montre la volonté du peuple de prendre en main son destin, lutter efficacement contre le terrorisme et affirmer son panafricanisme.

La marche a réuni les autorités administratives, coutumières et religieuses, les travailleurs du public et du privé, les Organisations de la société civile (OSC) et les Forces de défense et de sécurité (FDS).

Les participants ont défilé dans une ambiance festive sur une distance de 06 km, exprimant leur fierté et leur engagement envers les valeurs de liberté et de solidarité.

Le Directeur général (DG) de l’Agence de l’Eau du Mouhoun, Oumar Tall, s’est réjoui du choix porté sur sa structure pour la cérémonie de commémoration et la montée tournante des couleurs à Dédougou.

Il a souligné que le premier anniversaire de la sortie de la CEDEAO est un moment historique pour les trois Etats qui recouvrent ainsi leur souveraineté nationale, leur indépendance et brisent les chaînes de la soumission, de l’oppression et de l’impérialisme.

Le DG a salué la clairvoyance et le leadership assumé des chefs d’Etat de l’AES pour cet acte patriotique et héroïque qui constitue pour les peuples du Sahel, un espoir pour un nouveau départ plein de belles perspectives de développement.

Le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Babo Pierre Bassinga, a d’abord rendu un vibrant hommage aux forces combattantes mobilisées sur les théâtres des opérations dans le cadre de la sécurisation du territoire nationales.

Il a expliqué les raisons qui ont prévalu aux pays de l’AES de claquer la porte à la CEDEAO avant d’inviter l’ensemble des populations de la région à accompagner cette vision de nos chefs d’Etat qui permettra à leur peuple d’être plus souverains.

« Cette marche a non seulement été un symbole de la cohésion nationale, mais aussi une occasion de rappeler l’importance de l’unité face aux défis régionaux », a dit le gouverneur.

Babo Pierre Bassinga, a invité la population à inculquer dans ses habitudes le port du casque afin de protéger sa vie.

Pour ce faire, il a annoncé pour les jours à venir, l’organisation d’une grande caravane de sensibilisation dans la ville de Dédougou et d’autres localités, en collaboration avec les services techniques et les collectivités.

Les participants ont exprimé leur volonté de travailler ensemble pour bâtir un avenir prospère, en mettant en avant les atouts de la Boucle du Mouhoun en tant que région riche en ressources et en potentiel humain.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/yo