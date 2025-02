Burkina/Ganzourgou-Patriotisme-Montée-Couleurs

Ganzourgou : Le haut-commissaire appelle au patriotisme et à la mobilisation financière lors de la montée des couleurs à Zorgho

Zorgho, 4 fév. 2025 (AIB)- Le haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Mme Aminata Sorgho/Gouba a présidé la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs ce mardi 4 février au haut-commissariat de Zorgho. Elle a saisi l’occasion pour inviter les populations à renforcer leur engagement patriotique et à contribuer davantage aux efforts nationaux de mobilisation des ressources face aux défis sécuritaires et économiques.

Comme chaque premier mardi de mois à Zorgho, la cérémonie solennelle de montée des couleurs a réuni plusieurs autorités administratives et forces vives de la province, venues témoigner leur attachement aux symboles de l’unité nationale et du patriotisme.

Dans son message, Sorgho/Gouba a exhorté les agents de l’administration et l’ensemble des citoyens à redoubler d’efforts dans la lutte contre le terrorisme, notamment en apportant leur soutien au gouvernement à travers le Fonds de soutien patriotique et la nouvelle plateforme « Faso Arzeka ». « Nous devons une fois de plus, faire parler notre cœur, améliorer notre sens du patriotisme et apporter notre soutien à notre gouvernement », a-t-elle indiqué. Elle a précisé que la sortie définitive des pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) de la CEDEAO appelle de nouveaux défis et que c’est ensemble avec plus de sacrifice que ces défis seront relevés.

Par ailleurs, le haut-commissaire a rappelé l’importance de la mobilisation des recettes fiscales au niveau local. Bien que février soit traditionnellement le mois de l’exemplarité fiscale dans la province, elle a invité les citoyens à se préparer afin de s’acquitter de leurs obligations fiscales dès le mois de mars.

Mme Sorgho/Gouba a conclu son intervention par un appel à la résilience et à la détermination face aux épreuves. « Quand la chose qui vous pourchasse ne s’est pas arrêtée, vous ne pouvez pas dire que vous êtes fatigué de courir», a-t-elle illustré.

Agence d’information du Burkina

