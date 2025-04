Burkina/Zondoma-Audience-Foraine

Zondoma/ Justice : Le TGI de Ouahigouya durcit le ton contre les allégations de sorcellerie

Gourcy, 23 avril 2025 (AIB) – Le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Ouahigouya a ouvert une audience foraine, tenue du 23 au 25 avril 2025 à Gourcy. 18 dossiers étaient inscrits au rôle parmi lesquels de nombreux cas d’allégations de sorcellerie.

Pour le procureur du Faso, près du Tribunal de Grande instance (TGI) de Ouahigouya, Aly Benjamin Coulibaly, la tenue de cette audience s’inscrit dans le cadre de la politique judiciaire du gouvernement, qui vise à rapprocher, la justice du justiciable.

Pour lui, cette initiative contribuera surtout à démystifier l’institution judiciaire tout en offrant à la population une opportunité de renforcer ses connaissances sur ses droits et devoirs, le fonctionnement de la justice et surtout sur certaines pratiques culturelles qui sont désormais considérées comme des infractions.

La cérémonie d’ouverture des audiences foraines s’est déroulée en présence du haut-commissaire de la province du Zondoma, Aboubacar Sidiki Nabé, entouré des directeurs et chefs de service et des leaders coutumiers et religieux du Zondoma.

Au total, 18 dossiers étaient inscrits au rôle du tribunal délocalisé à Gourcy. À en croire le parquet, il s’agit principalement des dossiers de coups et blessures, d’atteintes aux biens et à la dignité d’autrui comme les accusations de sorcellerie.

Pendant les audiences, le tribunal présidé par Mahamed Diélo, s’appuyant sur le caractère pédagogique de ces types de procès prend soins d’expliquer aux prévenus mais aussi à l’assistance certains aspects des procédures pénales et les attitudes adéquates à tenir face à certaines situations rencontrées.

Le parquet s’inscrivant dans la même dynamique a toutefois hausser le ton face aux cas d’accusation de sorcellerie qui, selon lui, prennent de l’ampleur dans la région avec la multiplication des guérisseurs.

« Désormais, la rigueur de la loi s’appliquera à tous ceux qui accuseront sans pouvoir fournir des preuves tangibles », a martelé le procureur qui, par ailleurs, a invité les populations à se démarquer de ces vendeurs d’illusions qui ne feront que leur attirer des ennuis.

« Je ne savais pas qu’on permettait à un accusé de s’exprimer aussi librement devant le tribunal », a confessé Aguera Koma qui, dit suivre pour la première fois un jugement. Quant à Nambé Saidou Sawadogo, du village de Basnam cette initiative du TGI est salutaire car en plus de faciliter l’accès des judiciables à la justice permet à la population de se familiariser au déroulement des audiences et de ne plus avoir peur du tribunal.

Ouvert le mercredi 23 avril, les audiences se sont poursuivies dans la salle de réunion de la mairie de Gourcy jusqu’au vendredi 25 avril 2025. Pour la mise en œuvre de cette activité, le ministère de la justice a bénéficié de l’accompagnement du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Agence d’Information du Burkina

AK/dnk/ata