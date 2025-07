BURKINA/Ouahigouya-TGI-Audience correctionnelle

Manifestations illicites à Boussou : Le TGI prononce un verdict clément à l’endroit des prévenus

Ouahigouya, 3 juillet 2025 (AIB)-Le Tribunal de grande instance (TGI) de Ouahigouya a organisé une audience correctionnelle extraordinaire les 28, 29 et 30 juin 2025. Des prévenus impliqués dans une manifestation dans la commune de Boussou ont été jugés à cette occasion. À l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé des peines d’emprisonnement et des amendes avec sursis, des relaxes au bénéfice du doute, ainsi que des condamnations aux entiers dépens.

Le dossier concernait 38 prévenus poursuivis pour des faits liés aux manifestations survenues les 7 et 9 mai 2025 dans la commune de Boussou, province du Zondoma. Ils ont comparu devant les juges du TGI de Ouahigouya pour six infractions : organisation et participation à une manifestation illicite, incitation à manifester, vandalisme, outrage aggravé au drapeau national et aux agents de la force publique. À l’ouverture de l’audience extraordinaire, les prévenus ont répondu individuellement aux différents chefs d’accusation en présence de leurs avocats.

Les faits remontent aux 7 et 9 mai 2025, lorsque des habitants de plusieurs villages ont organisé, sans autorisation préalable, une manifestation au chef-lieu de la commune. Celle-ci a donné lieu à des actes de vandalisme contre le commissariat de police du district et la mairie de Boussou, à la descente en pleine journée du drapeau national et à des outrages contre des agents publics et les forces de l’ordre. Issus de diverses catégories socioprofessionnelles les prévenus, étaient défendus par le cabinet de Me Tougma Jean Charles.

La plupart des prévenus ont nié avoir commis un outrage au drapeau national, poussant le parquet à tenter d’établir leur culpabilité. Dans son réquisitoire, le substitut du procureur du Faso, Arnaud Maré, a mis en lumière le caractère illicite de la manifestation, l’incitation et la participation de certains prévenus, et a requis des sanctions. Il a profité de cette occasion pour sensibiliser les accusés sur la gravité de leurs actes, qualifiant ce procès de pédagogique afin de dissuader d’éventuels comportements similaires.

Conscients de leurs actes, les prévenus ont plaidé la clémence du tribunal et demandé pardon à la Nation burkinabè et à ses représentants.

Au terme de deux jours de procès, le tribunal, sous la présidence du vice-président du TGI de Ouahigouya, Mahamed Diélo, statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort, a relaxé vingt-quatre (24) prévenus pour infraction non constituée.

Quatorze (14) autres ont été reconnus coupables d’incitation à la commission d’un délit et de participation à une manifestation illicite. Ils ont été condamnés à six (06) mois d’emprisonnement et à une amende de trois cent mille francs CFA (300 000 FCFA), le tout assorti du sursis. Ils ont également été condamnés aux entiers dépens et devront supporter la totalité des frais de justice.

Agence d’Information du Burkina

PN/ata