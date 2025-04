Burkina/Zondoma-Prix-Excellence-Scoloaire

Zondoma/Éducation : 55 prix pour galvaniser les acteurs méritants

Gourcy, 27 avril 2025 (AIB) – La Direction provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et Non Formelle (DPEPPNF) du Zondoma a récompensé ses acteurs, qui se sont distingués par leurs résultats scolaires. C’était au cours d’une cérémonie organisée le samedi 26 avril 2025 à Gourcy.

Des vélos, des kits scolaires, des sommes d’argent, des fournitures de bureau, des lettres de félicitation etc. sont entre autres les récompenses reçues par les acteurs de l’éducation du Zondoma ce samedi 26 avril 2025 à Gourcy.

Au-delà d’une simple remise de prix, « cette cérémonie est la reconnaissance solennelle du travail acharné, de la persévérance et du talent de nos élèves. Elle met en lumière l’abnégation et le dévouement de nos enseignants, l’engagement des parents, et le soutien indéfectible de tous les acteurs qui œuvrent sans relâche pour un avenir meilleur pour la jeune génération », a déclaré le Directeur provincial en charge de l’éducation au Zondoma Karim Sawadogo.

À l’en croire, l’engagement de ces acteurs au travail a permis de réaliser des résultats honorables à l’échelle régionale. À titre illustratif, la direction provinciale a réalisé un taux de réussite jamais égalé de 87,80℅ au CEP session 2024.

La province détient également le record du meilleur élève au niveau régional détenu par Abdoul Gafarou Ouédraogo de l’école de Niessega « A » qui a totalisé 159,5 points sur 170. Au total, 55 prix ont été remis aux écoles, aux enseignants et aux élèves les plus méritants. Le prix de la meilleure Circonscription d’éducation de base (CEB) est revenu à la CEB de Gourcy2 avec un taux de succès de 90,22℅.

Les meilleurs enseignants ont pour nom Théophile Balma et Alice Ouédraogo tous de la CEB de Gourcy2. Pour le haut-commissaire du Zondoma, Aboubacar Sidiki Nabé, qui a présidé la cérémonie, il faut féliciter les acteurs méritants mais aussi les premiers responsables de l’éducation qui, selon lui, ont tenu le pari de l’organisation de cette journée de l’excellence dans un contexte de rareté des ressources financières.

Pour joindre l’acte à la parole, le premier responsable de la province a décerné une lettre de félicitation à l’enseignante Azèta Ganamé/Koiba couronnée ‘’Craie d’Or Awards’’ 2024 au plan National. La cérémonie de l’excellence a connu la présence du directeur régional du Nord en charge de l’éducation Pascal Waongo, du député à l’ALT Youssouf Ouédraogo et la chargée de mission auprès de la présidence du Faso Sanata Ouédraogo qui ont marqué leur adhésion et leur soutien à la célébration de l’excellence à l’école primaire.

Agence d’Information du Burkina

