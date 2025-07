Burkina-Agriculture-Ouverture-Périmètre-Irrigué-Dourou

Passoré/Souveraineté alimentaire : Le Premier ministre ouvre les vannes du périmètre irrigué de Dourou

Dourou, 3 juil. 2025 (AIB) -Le Premier ministre, Jean Emmanuel Ouédraogo, a mis en service ce jeudi le périmètre irrigué de Dourou, dans la province du Passoré. Cet espace de 865 hectares a été aménagé pour un budget total de 17 500 000 000 FCFA, afin de contribuer à la souveraineté alimentaire du pays.

Le périmètre de Dourou, aménagé dans le cadre de l’offensive agro-pastorale et halieutique, est alimenté par le barrage de Kirsi. Il est doté d’infrastructures connexes, notamment 16 magasins de conservation d’oignons de 20 tonnes chacun, 6 magasins d’intrants et de céréales de 250 tonnes, entre autres, pour un budget global de 17,5 milliards FCFA.

« C’est avec beaucoup de satisfaction que nous avons procédé ce matin à l’ouverture des vannes pour l’irrigation du périmètre irrigué de Dourou, vaste de plus de 800 hectares. C’est un jalon de plus posé dans le combat engagé pour la souveraineté alimentaire », a déclaré le Premier ministre lors de la cérémonie.

Selon lui, le Président du Faso a fait de l’autosuffisance alimentaire une priorité. L’offensive agro-pastorale et halieutique en cours vise à sortir le pays, le plus rapidement possible, du cycle de la faim.

Le chef du gouvernement a félicité les acteurs qui ont contribué à la réalisation du chantier dans les délais impartis.

« Le plus dur reste l’exploitation du site, mais aussi la préservation des investissements qui ont été réalisés. C’est une responsabilité partagée entre les techniciens et les producteurs. Il faut que tout soit mis en œuvre pour entretenir les importants investissements consentis », a-t-il insisté.

Il a invité les populations à s’investir pleinement dans la production, afin que 365 jours sur 365, à Dourou, les producteurs soient à pied d’œuvre pour produire aussi bien en saison humide qu’en saison sèche. Cela renforcera leur résilience, chassera la faim de la zone, de la région, et du Burkina Faso tout entier.

Pour le coordonnateur du Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA), ce périmètre irrigué permettra d’augmenter la production de riz dans la région de 40 %.

« En plus de la production de riz, il est attendu plus de 17 000 tonnes de cultures maraîchères en campagne sèche », a-t-il ajouté.

Panantiguiri Madi, producteur à Dourou, a salué l’action du gouvernement, qui permettra d’accroître la production grâce à la possibilité de cultiver deux fois par an.

Lancé en décembre 2023, le périmètre irrigué de Dourou est mis en service ce jour, après ceux de Banzon et Sindou.

Agence d’Information du Burkina

BBP/FO/ata