Kénédougou/Assemblée générale caisse populaire : Le bilan des activités de 2024 jugé satisfaisant

Orodara, 28 Avril 2025 ( AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, a présidé, le jeudi 24 avril 2025 à Orodara, la 14e assemblée générale ordinaire de la caisse populaire de Orodara. Le bilan des activités menées en 2024 a été jugé satisfaisant.

L’assemblée générale ordinaire de la caisse populaire de Orodara, s’est tenue le jeudi 24 avril 2025 à Orodara, sous la présidence du Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira.

La rencontre a permis aux organisateurs de se pencher sur le bilan des activités menées en 2024, de formuler des perspectives et de procéder au renouvellement des instances.

Le Président du conseil d’administration (PCA) de la Caisse populaire de Orodara, Oumar Traoré, a déclaré que l’assemblée générale est l’instance suprême où les membres prennent connaissance du bilan et prennent des décisions.

Selon lui, celle-ci constitue une tribune incontournable concernant l’expression démocratique de la vie coopérative, socle d’une gouvernance réelle dans «la famille caisse populaire».

La représentante de la directrice technique du réseau des caisses populaires de l’Ouest et du Sud-Ouest, Mariam Sya, a indiqué, que c’est dans un contexte difficile que la caisse populaire a mené ses activités en 2024 et malgré tout, le bilan est satisfaisant.

Elle a ajouté que la faîtière des caisses populaires du Burkina à laquelle est adhérée la caisse de Orodara ne ménagera aucun effort pour répondre à son engagement qui est de garantir un service continu et de bonne qualité afin que les membres aient une entière satisfaction.

Le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, a adressé aux membres, dirigeants et l’ensemble du personnel de la coopérative d’épargne et de crédit, ses félicitations et ses encouragements pour la contribution et les efforts fournis constamment.

Saïdou Sakira, a aussi indiqué que le chemin de la lutte contre la pauvreté est long mais la caisse populaire de Orodara est porteuse d’espoir pour les populations,

Agence d’information du Burkina

