Ziro (Centre-Ouest) : Une délégation de chefs coutumiers chez le Haut-commissaire

Sapouy, 23 avril 2025 (AIB) – En prélude à la célébration de la Journée des traditions et des coutumes prévue pour le 15 mai, le Haut-commissaire de la province du Ziro, Saïba Zoromé, a reçu en audience ce mercredi 23 avril 2025 une délégation de chefs coutumiers de Sapouy.

La rencontre a réuni, aux côtés du Haut-commissaire, le Secrétaire général de la province, Adams Davou, ainsi que le Directeur provincial en charge de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoulaye Kagambéga.

L’objectif de cette séance d’échanges était de recueillir les avis et suggestions des garants des traditions sur le déroulement de la journée du 15 mai et d’identifier les éventuelles difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés, afin d’apporter des solutions adéquates pour assurer le succès de l’événement.

Conduite par Paulin Nama, la délégation coutumière a salué l’initiative des autorités administratives, estimant qu’elle contribue fortement au renforcement de la cohésion sociale et du vivre-ensemble.

Les chefs coutumiers ont formulé quelques propositions et ont promis revenir avec des contributions plus détaillées après consultation de leur hiérarchie.

Très émus, ils ont exprimé leur gratitude au chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, pour avoir institué cette journée dédiée aux traditions, témoignant ainsi de son attachement aux valeurs culturelles du pays.

Le Haut-commissaire a, pour sa part, encouragé les chefs coutumiers à poursuivre leurs efforts dans la valorisation du patrimoine culturel. « On ne peut se développer qu’en s’appuyant sur nos coutumes et traditions », a-t-il déclaré, tout en les exhortant à organiser diverses activités dans toute la province pour marquer cette journée.

La Journée des traditions et des coutumes dont la première édition a eu lieu en 2024, s’inscrit dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine culturel, qui se tient cette année du 18 avril au 18 mai 2025.

