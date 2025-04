Burkina/Formation : Le KIP CENTER ouvre ses portes aux passionnés de langues et d’art oratoire

Ouagadougou, 22 avril 2025 (AIB)-Le centre de formation KIP Center (Knowledge Is Power) a ouvert, samedi, ses portes à Tampouy aux amateurs et aux professionnels désireux d’approfondir leurs connaissances en langues et en art oratoire.

Anglais interactif, art oratoire et infographie sont, entre autres, les offres de formation que le KIP Center a présentées le samedi 19 avril 2025, lors du lancement de ses cours.

Selon le responsable du centre, Oumarou Sawadogo, le KIP Center propose au public francophone un apprentissage de l’anglais par des techniques innovantes et interactives, en présentiel et en ligne.

Pour lui, l’anglais est aujourd’hui une langue mondiale et incontournable, dont la maîtrise reste fondamentale pour mieux s’ouvrir au monde extérieur et bénéficier de plus d’opportunités.

M. Sawadogo a indiqué que son centre a également fait le choix de former en art oratoire, dans l’optique de développer l’éloquence des apprenants et de faciliter leur prise de parole en public. Il a précisé que la maîtrise de ces outils est indispensable dans le monde moderne.

À l’écouter, le KIP Center, dédié à la formation et à l’épanouissement personnel, entend devenir une référence dans l’acquisition de compétences pratiques et adaptées aux exigences d’un monde globalisé.

Il constitue, d’après lui, une réponse locale aux défis éducatifs mondiaux, avec l’ambition de devenir un modèle d’éducation moderne et inclusive au Burkina Faso.

« Le KIP CENTER n’est pas qu’un projet, c’est une mission de vie. Nous voulons transformer des rêves en compétences et des compétences en réussites », a affirmé le responsable.

Pour l’année 2026, le centre compte proposer des formations en allemand et en mandarin, afin d’ouvrir davantage les Burkinabè aux marchés asiatiques et européens.

Il envisage également de mettre en place des programmes en informatique, dans l’optique d’améliorer les compétences des apprenants dans le domaine du numérique.

Le responsable a invité la communauté à rejoindre son initiative, qui vise à répondre aux besoins variés des apprenants, amateurs comme professionnels.

Agence d’information du Burkina

ZO/ata

Contacts

Le KIP CENTER est situé à Tampouy, Ouagadougou.

Téléphone : +226 07 65 88 10 / +226 01 04 14 45

E-mail : 226oumarousawadogo@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61572570175179