BURKINA-KOURITTENGA-SANTE-VACCINATION-FIEVRE-TYPHOÏDE

Vaccination contre la fièvre typhoïde : Le haut-commissaire sollicite l’implication des leaders communautaires pour sa réussite

Koupéla, (AIB)- Le haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a sollicité, le mardi 21 janvier 2025 à Koupéla, l’implication des leaders communautaires, pour la réussite de la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde qui cible les enfants de 09 mois à 14 ans. C’était à travers un atelier de plaidoyer organisé par le district sanitaire de Koupéla.

Au cours de l’atelier, le mardi 21 janvier 2025 à Koupéla, une communication a été présentée par l’équipe cadre du district sanitaire de Koupéla, suivie d’échange.

Cela a permis aux participants de comprendre les tenants et aboutissants de la campagne.

Le haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a invité les leaders communautaires et les parents à s’impliquer véritablement pour la réussite de la campagne prévue se dérouler du 23 au 29 janvier 2025 au profit des enfants de 09 mois à 14 ans.

«Après cet atelier de plaidoyer, nous allons aussi relayer l’information dans nos communautés et mobiliser les populations à disponibiliser les enfants pour la vaccination afin que cette campagne soit une réussite totale dans notre province», a laissé entendre le représentant la communauté catholique de Koupéla, Marie-Noël Désiré Lofo.

L’objectif de la rencontre était de demander l’accompagnement de l’ensemble des acteurs et les autorités pour la réussite de la campagne, selon le premier responsable du district.

«C’est une campagne qui va se dérouler du 23 au 29 janvier et les agents de santé vont administrer les vaccins aux enfants de 09 mois à 14 ans contre la fièvre typhoïde », indiqué le Médecin-chef du district sanitaire (MCD) de Koupéla, Check Omar Sawadogo.

Selon lui, des études ont montré que c’est la tranche d’âge qui est la plus vulnérable et la plus touchée.

« Le gouvernement a pris l’initiative de pouvoir vacciner cette cible qui va permettre de lutter efficacement contre la maladie», a-t-il ajouté.

Agence d’information du Burkina

