BURKINA-NAHOURI-SOLIDARITE-DETENUS

Nahouri : Les pensionnaires de la maison d’arrêt de Pô dotés en vivres et non vivres

Pô, (AIB)-Le bureau de la communauté musulmane de Pô, a offert, le lundi 20 janvier 2025 à Pô, des vives et des non vivres, aux pensionnaires de la Maison d’arrêt et de correction de Pô (MAC-PÔ) et le personnel qui y travaille.

Le président du bureau de la communauté musulmane de Pô, El Hadj Abdoulaye Gnané, en tête d’une délégation, a rendu une visite de courtoisie, le lundi 20 janvier 2025, aux pensionnaires de la maison d’arrêt et de correction de Pô, pour s’imprégner des conditions de travail du personnel, des lieux et prier pour les détenus.

Ils ont offert un don composé essentiellement de vivres, des nattes, des vêtements, du savon et des bancs.

Selon le président du bureau de la communauté musulmane de Pô, El Hadj Abdoulaye Gnané, ce don a été possible grâce à une cotisation des membres du bureau.

« D’autres campagnes de collecte de dons seront initiées dans toutes les mosquées en vue de soutenir les pensionnaires », a-t-elle indiqué.

La directrice de la maison d’arrêt et de correction de Pô, Assetou Ouattara, a apprécié le geste des membres de la communauté musulmane.

Pour elle, l’accompagnement spirituel des détenus est important en ce sens qu’il va aider les prisonniers à trouver un réconfort moral et spirituel tout au long de leur séjour.

Mme Ouattara, a précisé que les dons en vivres, vêtements et produits d’hygiène, peuvent contribuer à améliorer les conditions de vie de ces pensionnaires.

« La mise en service de cet établissement est très importante pour les populations du Nahouri en ce sens qu’il permet aux détenus de rester proches de leurs familles », a soutenu la directrice de la maison d’arrêt et de correction de Pô.

Avant la visite de la communauté musulmane, c’est la direction provinciale en charge de l’Action humanitaire du Nahouri, qui a remis 6 cartons de savon et d’OMO, aux pensionnaires de la MAC-PÔ.

La structure pénitentiaire a accueilli ses premiers détenus en novembre 2024.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/yo