Burkina-Communication-Association

Une Fédération de communicants de l’AES en gestation au Burkina

Ouagadougou, 24 janv. 2025 (AIB)- La Ligue des Directeurs, Conseillers et Chargés de Communication et du Marketing (LIDICOM) compte créer une Fédération de communicants de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), afin de porter haut le message de fraternité, de cohésion et de solidarité, a appris l’AIB vendredi.

« Nous voulons impulser la création d’une fédération de communicants de l’espace AES afin de porter haut le message de fraternité, de cohésion et de solidarité au service du développement durable, basé sur les valeurs endogènes », a déclaré vendredi Pauline Yaméogo.

La présidente de la Ligue des Directeurs, Conseillers et Chargés de Communication et du Marketing (LIDICOM) s’exprimait lors d’une cérémonie de présentation de vœux et de lancement des activités de l’association pour l’année 2025.

« Nous envisageons d’organiser le Prix du Meilleur Communicant (PMC) et de rééditer l’événement « Rentrée de la Communication (RC) » », a promis la présidente de la LIDICOM.

Mme Yaméogo a également annoncé deux autres projets en cours de maturation : l’un dans le domaine de la santé, et l’autre axé sur le renforcement de la cohésion sociale, de la paix et du patriotisme au Burkina Faso.

« Nous avons souhaité démarrer l’année 2025 sur une note de gaieté et dans un esprit de rassemblement qui guidera nos actions tout au long de l’année », a déclaré Pauline Yaméogo.

Selon Mme Yaméogo, les membres de la LIDICOM entament la nouvelle année dans la joie, afin de garantir une bonne exécution des activités programmées.

D’après les membres de l’association, plusieurs activités ont déjà été réalisées depuis l’installation du bureau, le 10 novembre 2023.

Ces réalisations incluent, entre autres, des audiences auprès de certaines personnalités, la tenue d’un « Café Com » sur l’intelligence artificielle, ainsi que la participation à des activités organisées par des associations sœurs.

Pauline Yaméogo a exprimé son souhait de voir davantage d’engagement de la part des membres en 2025 pour renforcer le dynamisme de l’association.

Augustin Ouédraogo, membre de la LIDICOM venu de Kaya, tout comme plusieurs autres participants, a reçu officiellement sa carte de membre lors de la cérémonie.

Agence d’information du Burkina