Banwa : Les élèves de Sami et de Dima retrouvent le chemin des classes, après 4 années d’attente

Solenzo, 25 Janv. (AIB) – Les élèves de l’école de Sami et de Dima, à 130 kilomètres de Solenzo ont retrouvé le chemin des classes hier vendredi, après 4 années d’attente du fait de l’insécurité.

Après le retour de l’administration le 6 décembre 2024, c’est le tour des élèves et des enseignants de regagner les salles de classes, grâce au travail acharné des forces combattantes, qui luttent pour la reconquête de l’intégrité du territoire.Des rires, de l’ambiance et des applaudissements des parents d’élèves et aussi des enfants étaient au rendez-vous, ce vendredi 24 janvier dans les écoles de Sami et de Dima.

Le président de la Délégation spéciale (PDS) de Sami a félicité la population et les forces combattantes pour leur engagement et leur volonté à faire revivre la commune.La réouverture des deux écoles a été faite après la passation de service entre le CCEB sortant, Eustache Bicaba et celui entrant Noraogo Comboïgo, le même vendredi par PDS, Emmanuel Sawadogo.« Ma devise sur la résilience c’est le travail et l’excellence afin que main dans la main tous les élèves puissent retourner à l’école », a laissé entendre le CCEB à l’endroit des acteurs de l’éducation de la commune.Le directeur provincial de l’éducation préscolaire primaire et non formelle des Banwa, Pedro Blaise Coulibaly, a invité la population à soutenir les enseignants et les FDS et VDP afin que toutes les écoles de la commune puissent réouvrir dans la quiétude.

