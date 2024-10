Bam : Une minute de silence observée en mémoire des martyrs de la Nation burkinabè

Kongoussi, 31 oct. 2024 (AIB)-Les Forces vives de la province du Bam ont rendu jeudi, hommage aux martyrs du Burkina Faso, en observant une minute de silence au haut-commissariat de Kongoussi, suivie d’un message du haut-commissaire Adama Jean Yves Béré.

C’est à 10 heures, heure universelle, que la minute de silence a été observée. Pendant le recueillement, une sirène a retenti pour inviter tous à garder le silence en mémoire des martyrs de la Nation.

À l’issue de cette phase, l’hymne national a été entonné avant que le haut-commissaire Béré ne prenne la parole pour livrer son message. Adama Jean Yves Béré a rappelé l’institution de cette journée d’hommage aux martyrs par l’Assemblée législative de transition. En effet, la loi n°004-2022/ALT portant statut de martyr et d’invalide de la Nation, adoptée le 10 juin 2022, consacre cette journée.

Le haut-commissaire a également précisé que le choix du 31 octobre pour la commémoration n’est pas fortuit, car il renvoie à l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, qui a entraîné de nombreux morts et blessés. « Je m’incline, au nom de toute la province, avec la reconnaissance et le respect dus à ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour les autres. Désormais, plus jamais une telle forfaiture au Burkina Faso », a-t-il déclaré.

En rappel, le martyr de la Nation est défini par la loi comme « toute personne tuée ou décédée des suites de blessures ou de supplices, enlevée ou disparue dans des circonstances mettant en péril sa vie à l’occasion de crises politiques, de soulèvements populaires ou, de manière générale, pour une cause d’intérêt national ».

Agence d’information du Burkina

AR/ata