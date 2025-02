Tuy/Montée des couleurs : Les Forces vives appelées à s’interroger sur leur contribution au développement de la province

Houndé, 4 février 2025 (AIB) – Les Forces vives de la province du Tuy ont procédé à la montée des couleurs nationales le lundi 3 février 2025. La cérémonie, présidée par le Haut-commissaire de la province du Tuy, Issiaka Segda, s’est déroulée dans l’enceinte de la mairie de Houndé.

Les Forces vives de la province du Tuy se sont réunies à la mairie de Houndé pour sacrifier à la traditionnelle montée des couleurs nationales.

Au cours de son intervention, le président de la délégation spéciale (PDS) communale de Houndé, Souleymane Dianda, a exprimé sa gratitude au premier responsable de la province pour le choix porté sur son institution pour accueillir cette cérémonie.

Il a également fait un bref historique de l’évolution administrative de la ville de Houndé et décliné la vision de la délégation spéciale pour la ville.

« Afin de réussir sa mission, mais surtout pour rendre son action en adéquation avec les préoccupations des populations qu’elle représente, la délégation spéciale a adopté un Plan Communal de Développement (PCD) couvrant la période 2024-2028 », a-t-il expliqué.

Les axes prioritaires de ce plan visent à améliorer la participation citoyenne et la redevabilité, à faciliter l’accès des populations aux services sociaux de base de qualité et à accroître la production locale, selon le PDS Souleymane Dianda.

Le Haut-commissaire Issiaka Segda, qui a présidé la cérémonie, a invité les forces vives à s’unir pour défendre la patrie contre les ennemis de l’intérieur comme de l’extérieur.

Il a salué les efforts déployés au quotidien par les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ainsi que les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP).

M. Segda a appelé chacun, à l’orée de cette nouvelle année, à s’interroger sur sa contribution au développement de la province durant l’année écoulée et à prendre des résolutions pour mieux servir durant l’année qui commence.

« En dépit des efforts déployés en 2024 par les différents acteurs de développement, les besoins de nos populations, en quête permanente de bien-être social et économique, demeurent toujours immenses. Nous sommes donc tous invités à faire preuve de davantage d’efforts et d’efficacité dans notre travail », a-t-il lancé.

Par ailleurs, les Forces vives ont présenté leurs vœux de santé, de paix et de succès pour l’année 2025 au Haut-commissaire. Par la voix du Secrétaire général de la province, Dieudonné Zeida, elles ont réaffirmé leur disponibilité et leur engagement pour le rayonnement du Tuy.

« Nous sommes résolus, dans un esprit d’unité et de responsabilité, à poursuivre ensemble la construction d’une province plus forte, plus résiliente, solidaire et prospère », a-t-il déclaré.

Pour la prochaine montée des couleurs nationales prévue le lundi 3 mars 2025, la mine Houndé Gold Operation (HGO) a été choisie pour abriter la cérémonie.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

BEB/ata