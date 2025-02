BURKINA-RENCONTRE-GOUVERNEMENT-SYNDICATS

Rencontre gouvernement/syndicats : « Notre devoir est d’assurer la stabilité et la paix par le dialogue », PM

Ouagadougou, 6 fév. 2025 (AIB)- Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a indiqué jeudi, lors de la rencontre gouvernement-syndicats qu’« il est de notre devoir à tous de travailler à assurer la stabilité et la paix de notre chère patrie par le dialogue pour l’intérêt supérieur du Burkina Faso ».« Dans un contexte sécuritaire, il est de notre devoir à tous de travailler à assurer la stabilité et la paix de notre chère patrie par le dialogue, animés que nous sommes, par l’intérêt supérieur du Burkina Faso », a déclaré le chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Pour lui, le sacrifice consenti par les travailleurs à travers les contributions pour l’effort de paix est la preuve de leur désir ardent du retour à la sécurité dans le pays.

Le Premier ministre s’exprimait jeudi à Ouagadougou, lors de la cérémonie d’ouverture de la traditionnelle rencontre annuelle du gouvernement et des organisations syndicales des travailleurs.Il a, par ailleurs, précisé que ce cadre de concertation offre une occasion de relever par le dialogue, les défis qui se présentent aux Burkinabè et de gagner le pari du développement par l’amélioration des conditions de travail et l’élargissement des opportunités d’emploi.

« Le dialogue social reste et demeure le ferment d’une évolution sociale concertée et consensuelle entre les différents acteurs de la Nation », a soutenu Jean Emmanuel Ouédraogo.

A l’en croire, le consensus a permis de résoudre certaines préoccupations qui sont, entre autres, la régularisation de la situation administrative des ouvriers de la mairie centrale de Ouagadougou, la reconstitution de la carrière des personnels des ex-garderies populaires.Selon M. Ouédraogo, les préoccupations des syndicats portent sur, entre autres, la sécurité des populations et leurs biens, le respect et l’élargissement des libertés démocratiques et syndicales, la promotion du travail décent et la garantie du pouvoir d’achat.

Il les a assurés que leurs préoccupations ont été examinées avec la plus grande attention par l’Etat en notant que les propositions qui sortiront de la rencontre feront l’objet d’un traitement privilégié.

« Je vous invite à garder à présent à l’esprit la situation sécuritaire que traverse notre nation, à penser au sacrifice de nos vaillantes Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), pour la libération de notre pays et le retour de la paix », a exhorté le chef du gouvernement.Le président du mois des centrales syndicales, El Hadj Inoussa Nana a, pour sa part, salué les efforts consentis par les FDS et les VDP dans la reconquête de l’intégrité du territoire national.

El Hadj Nana a souligné que les échanges se focalisent sur le bilan de l’état de la mise en œuvre des engagements du gouvernement sur les cahiers de doléances de 2015, 2016, 2021 et les réponses de celui de 2022. De son avis, bon nombre de points sur la situation a évolué de sorte que les appréciations et les réponses demandent à être actualisées pour un mieux-être des travailleurs.

« Au regard de cette évolution, l’UAS se réjouit du traitement de certaines de nos préoccupations », a-t-il ajouté. El Hadj Inoussa Nana a fondé l’espoir que les deux parties réaliseront des progrès dans le traitement des préoccupations des travailleurs et des populations. Instituée depuis 2008, la rencontre annuelle gouvernement/syndicats demeure une vitrine d’écoute et d’échanges autour des préoccupations du monde du travail.

Agence d’information du Burkina

NO/hb /ak/as