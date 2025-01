BURKINA-TUY-CIVISME

Tuy/Montée des couleurs : Le Haut-commissaire appelle les élèves à être des citoyens patriotes

Houndé, 7 janv. 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Tuy, Issiaka Segda, a appelé, le lundi 6 janvier 2025, les élèves de son ressort territorial à être des citoyens patriotes pour ne pas saper les efforts des plus hautes autorités du Burkina Faso.

« Pour ne pas saper les efforts des plus hautes autorités de notre pays, nous, citoyens du Burkina Faso en général, et vous, élèves en particulier, espoir et avenir du pays, devons désormais adopter de nouveaux comportements », a déclaré le Haut-commissaire de la province du Tuy, Issiaka Segda.

Il s’exprimait à la faveur de la montée des couleurs, le lundi 6 janvier 2025, à l’école primaire publique « A » de Houndé.

M. Segda a invité les élèves à être de bons citoyens patriotes.

« Pour cela, vous devez promouvoir la paix et la cohésion sociale à travers l’entraide et la solidarité, en vous abstenant des moqueries, des injures et des querelles à l’école et en ville ; être chacun un bon exemple, aussi bien à l’école que dans sa famille, son quartier, son village ; soyez disciplinés et travaillez bien en classe car vous êtes la relève de demain ; respectez le code de la route (respect des feux tricolores, des panneaux de stop, circulez à votre droite, évitez d’occuper toute la chaussée en groupe, portez un casque lorsque vous conduisez une mobylette…) ; ayez une bonne hygiène et protégez votre cadre de vie », a-t-il conseillé.

Issiaka Segda a soutenu que « malgré la guerre injuste et barbare qui nous a été imposée, notre pays reste debout et continue d’avancer grâce à notre président et au peuple engagé ».

Il a salué les efforts faits au quotidien par les Forces combattantes qui veillent sur nous et se battent pour que le Burkina Faso reste debout.

L’organisation de la prochaine montée des couleurs nationales, prévue pour le lundi 3 février 2025, a été confiée à la mairie de Houndé.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

BEB/ata