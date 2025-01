Aménagements hydro-agricoles : le Directeur général de l’ONBAH ordonne la reprise de l’entièreté des études et des travaux du barrage de Lèbda au frais des parties contractantes

La Direction générale de l’Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles (ONBAH), le Commandant Yaya TRAORE, a effectué, ce jeudi 2 janvier 2025, une sortie de suivi-contrôle des travaux de construction du barrage de Lèbda, dans la région du Centre-Nord.

Cette mission de suivi du Commandant Yaya TRAORE visait à évaluer l’état d’exécution des travaux de sécurisation du barrage de Lèbda, une localité située à une quinzaine de kilomètres au Sud-Est de Kaya. Après avoir constaté le niveau d’exécution des travaux et relevé le non-respect des cahiers de charge, le Commandant TRAORÉ a donné des instructions fermes à l’entreprise engagée pour la reprise totale et rapide des travaux. Il a également ordonné au bureau d’études la reprise des études faisabilité.

Pour le Directeur général de I’ONBAH, << rien n’a été fait dans les normes. Les travaux ont été baclés. La digue a cédé dès les premières pluies moins de six mois après la réalisation des travaux. Il faut donc une reprise de l’entièreté des études et des travaux, et ce, au frais des parties engagées. Il n’est pas question de mobiliser des ressources supplémentaires dans la mesure où la réalisation de l’ouvrage a d’ores et déjà été financée par l’État. Il revient de ce fait aux parties contractantes de reprendre les travaux à leur frais ».

À l’entendre, les dossiers d’exécution et les rapports d’études doivent être transmis à l’ONBAH au plus tard le 15 février 2025 et les travaux doivent prendre fin avant la prochaine saison des pluies. << C’est un barrage fortement exploité par les populations. Il n’est donc pas question qu’il reste dans un tel état à cause d’un manque de sérieux », a-t-il conclu.

Situé dans la région du Centre-Nord, le barrage de Lèbda a une capacité d’environ 2,2 millions m³.

